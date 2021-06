Draghi: l’Italia non è uno Stato confessionale  

«Il nostro è uno Stato laico, non uno Stato confessionale; il Parlamento è libero di discutere e di legiferare». Le attese parole di Mario Draghi sul ddl Zan, accolte da uno scroscio di applausi, arrivano nel pomeriggio in Senato, dove il premier è andato a riferire in vista del Consiglio europeo.

La nota d’Oltretevere

In quelle poche e nette parole c’è la risposta del Governo alla nota della segreteria dello Stato vaticana che chiede di modificare il provvedimento contro l’omotransfobia, già approvato alla Camera e bloccato da mesi a Palazzo Madama dall’ostruzionismo. La nota della Santa Sede fa riferimento all’articolo 2 del Concordato del 1984 per spiegare uno dei principali timori del Vaticano : «La criminalizzazione delle condotte discriminatorie - si legge - per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere» avrebbero l’effetto di «incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario». Il presidente del Consiglio, sollecitato dal senatore dem Alessandro Alfieri, si rivolge all’Assemblea premettendo: «A proposito della discriminazione: mi soffermo sulla discussione di questi giorni in Senato senza voler entrare nel merito della questione» perché «questo è il momento del Parlamento e non del governo».

Rispetto del pluralismo

Poi scandisce: «Il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie che le leggi rispettino sempre i principi costituzionali e gli impegni internazionali, tra cui il concordato con la Chiesa». Infine cita una sentenza della Corte costituzionale del 1989: «La laicità non è indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso, la laicità è rispetto del pluralismo e delle diversità culturali».

L’intervento di Draghi a caldo sembra accontentare tutti: Pd e M5S lo leggono come un sostegno al pressing per portare il testo in Aula, la Lega invece si sente legittimata a proseguire l’iter in commissione. E su queste posizioni i gruppi affrontano la capigruppo dove le posizioni non cambiano. Soddisfatto il Pd che con Letta commenta: «Ci riconosciamo completamente nelle parole di Draghi in Parlamento sulla laicità dello Stato e sul rispetto delle garanzie». Gli fa eco Andrea Marcucci: «Si va avanti con il ddl Zan», e da LeU Loredana De Petris spinge per il «subito in Aula».

Fdi: sospendiamo l’iter

Apprezzamento arriva anche dalla Lega, col presidente della commissione Giustizia Andrea Ostellari che dice: «Parlamento e commissioni lavorino, come ha detto Draghi hanno il compito di eseguire preventivi controlli di costituzionalità sui disegni di legge». E Giorgia Meloni da Bruxelles definisce la controversia tra Santa Sede e Stato italiano una questione sulla quale «Draghi dovrebbe riferire» e chiede «una sospensione momentanea dell’iter parlamentare».

