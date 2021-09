Dpi e contagi, l’inchiesta corre  

I finanzieri sono tornati negli uffici della Assl e sono andati via con altri faldoni. Documenti che si aggiungono alla mole di atti acquisiti nei mesi scorsi dalla Procura per cercare di fare luce sulla gestione dell’emergenza Covid nei vari reparti del San Martino, con particolare attenzione al Pronto soccorso. L’indagine, al momento contro ignoti, va avanti: gli inquirenti ipotizzano violazioni delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro, sulla formazione e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale.

L’esposto

L’indagine era scattata nei mesi caldissimi della seconda ondata della pandemia. Quando numerosi esposti erano finiti sul tavolo della Procura per denunciare disagi e problemi con cui ogni giorno i cittadini dovevano fare i conti. Tra i vari esposti c’era anche quello dettagliato e ben documentato presentato da una parte del personale ed è su questo che i magistrati si sono soffermati particolarmente. Da qui si è partiti per capire se ci siano eventuali responsabilità dietro il caos in cui era finito l’ospedale. Il procuratore Ezio Domenico Basso ha nominato un consulente esterno per accertare una serie di circostanze che potrebbero configurare la violazione della normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro «ma si tratta di un’ipotesi di reato provvisorio - ha spiegato il procuratore - è necessario concludere gli accertamenti, poi si tireranno le somme».

Le acquisizioni

Il consulente al lavoro da diversi mesi, nelle settimane scorse ha richiesto un’ulteriore acquisizione di documenti e i finanzieri da agosto hanno ripreso le visite negli uffici Assl per visionare e portare via materiale utile alle indagine. Si continua a scavare, dunque, in attesa di poter mettere insieme i vari elementi emersi anche dai confronti con le numerose persone che sono state sentite nei mesi scorsi, dal personale ai sindacati fino ai rappresentanti delle associazioni dei malati che avevano presentato un altro esposto.

I problemi

All’origine dell’inchiesta la situazione in cui era precipitato il San Martino tra novembre e dicembre scorsi. I contagi erano di nuovo in crescita e, chiuso il reparto Covid, l’area grigia allestita nelle sale dell’Osservazione breve non era sufficiente ad accogliere i pazienti positivi che finivano poi in Pronto soccorso. A quel punto era stato inevitabile chiudere il reparto delle emergenze ai pazienti non Covid, una chiusura che era durata complessivamente più di 40 giorni. Nel frattempo nel Pronto soccorso c’erano stati pazienti positivi (e sotto ossigeno) che venivano lasciati in barella, nei corridoi, per giorni perché mancavano posti letto. Inoltre si erano registrati contagi anche tra il personale di altri reparti perché qualche positivo era finito in stanza con gli altri pazienti: c’erano stati problemi in Medicina ma anche in Ortopedia. Sindacati, Ordine dei medici insieme al Comitato per il diritto alla salute ripetutamente hanno segnalato la mancanza di percorsi sporco-pulito definiti e la carenza di Dpi. In alcuni periodi, addirittura il personale era stato costretto a portare da casa guanti e calzari e la situazione stava diventando insostenibile. Ed ecco perché alla fine, la lunga lista di problemi è arrivata sul tavolo della magistratura che ha subito aperto un fascicolo contro ignoti.

