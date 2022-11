Dpcm Energia, Portoscuso con la Regione 

Il Comune di Portoscuso si schiera con la Regione contro il Dpcm Energia davanti al Consiglio di Stato.

Avvocati

Dopo l’annuncio del sindaco Ignazio Atzori, l’amministrazione comunale è passata ai fatti deliberando l’incarico ai legali per presentare un atto di intervento “ad adiuvandum” davanti al Consiglio di Stato, il 10 novembre, nell’ambito del giudizio promosso dalla Regione Sardegna per chiedere l’annullamento della sentenza con cui il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso della Regione. Abbiamo deciso di sostenere il ricorso proposto dalla Regione perché riteniamo che il Dpcm non tenga conto delle esigenze della Sardegna e delle peculiarità del nostro territorio - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - è un progetto calato dall’alto, senza nessun dialogo con gli enti locali. Vogliamo impedire che il rigassificatore sia ormeggiato a Portovesme, questo porto è un’infrastruttura preziosa per tutto il territorio. Ci sono molte ragioni per non realizzare questo progetto e non ci stancheremo di ribadirle in tutte le sedi». L’udienza al Consiglio di Stato è stata fissata per giovedì, con la Regione ci sarà anche il Comune di Portoscuso.

L’incontro

Il futuro del porto industriale è un tema caldissimo che sarà al centro di una tavola rotonda organizzata dalla Fiom Cgil della Sardegna e Sud Occidentale, per domani a Su Pranu, Portoscuso. In mattinata si terrà un dibattito tra i delegati e le segreterie territoriali dei metalmeccanici con i segretari nazionali della Fiom Gianni venturi e Mirco D’Andrea, il segretario regionale della Fiom Roberto Forresu, il segretario regionale della Cgil Fausto Durante, il segretario della Camera del Lavoro del Sulcis Franco Bardi. La tavola rotonda comincerà alle 14,30, alla presenza del sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori, il presidente dell’Autorità di Sistema dei Mari di Sardegna Massimo Deiana, il presidente del Consorzio industriale provinciale Massimo Melis, il presidente della Confindustria Meridionale Antonello Argiolas, i professori universitari esperti di industria e bonifiche Battista Grosso e Pierpaolo Manca. Parteciperanno anche i segretari delle categorie territoriali.