Dpcm energia,  parola ai giudici 

La battaglia della Regione contro il Dpcm Sardegna è arrivata al Consiglio di Stato: entro pochi giorni si potrà conoscere la decisione dei giudici

L’udienza

Ieri mattina, durante l’udienza sulla richiesta di sospensiva della sentenza del Tar di Lazio che ha bocciato il ricorso della Regione, davanti ai giudici hanno parlato gli avvocati della Regione e del Comune di Portoscuso, i legali della Snam e dell’Avvocatura dello Stato. In questa prima fase cautelare il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimersi sulla richiesta di sospensiva della sentenza impugnata da Regione e Comune. Entro la settimana, ritengono le parti in causa, si potrebbe già conoscere il responso, che arriverà attraverso un’ordinanza, mentre in un momento successivo sarà discussa la richiesta di annullamento.

Il Comune

Al ricorso promosso dalla Regione si è aggiunto qualche giorno fa, con un intervento “ad adiuvandum”, il Comune di Portoscuso, contro il Dpcm: un’azione finalizzata a impedire che a Portovesme sia ormeggiata la nave rigassificatrice da 140 mila metri cubi. «Abbiamo ritenuto che ci fossero buone motivazioni per presentare il ricorso, aggiungendoci a quello della Regione - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - il nostro obiettivo è evitare che la nave sia sistemata nel nostro porto, ci sono ipotesi alternative, si prendano in considerazione una volta per tutta e si ascoltino le istanze locali che finora sono state completamente ignorate». Una parte considerevole della comunità di Portoscuso, appoggiata dalle associazioni ambientaliste, da mesi contesta infatti la scelta di fare arrivare la gasiera a meno di un chilometro dal paese.

Lo scorso luglio la Regione ha presentato il ricorso al Tar del Lazio contro il Dpcm Energia del Governo Draghi perché, aveva detto il presidente Christian Solinas, «non tutela il diritto dei sardi ad avere una soluzione definitiva e strutturale al problema energetico e mortifica l’autonomia energetica, condannando la Sardegna a sopportare nuovi handicap». A settembre la bocciatura al ricorso della Regione che però non ha chiuso la partita. La Regione con questo ricorso è più che mai decisa a non fermarsi e il Comune è pronto a fare fronte unico.