Dove banca e poste sono un lusso 

Situazione simile a Escolca : la banca è chiusa già da alcuni anni ma è presente lo sportello bancomat; l’ufficio postale funziona tre volte a settimana. «È normale che ci siano dei disagi – riflette il sindaco Eugenio Lai – soprattutto per gli anziani che per fare qualche operazione devono farsi accompagnare in qualche paese vicino. Questo modo di agire è deleterio per la sopravvivenza delle piccole comunità: senza servizi è difficile combattere lo spopolamento».

A Nurallao è chiusa anche la banca. «È successo tre anni fa», racconta la sindaca Rita Aida Porru: «Sono riuscita a ottenere il bancomat. La posta apre tre volte a settimana, ci hanno fatto tante promesse ma non abbiamo avuto risposte. Spero di ottenere il postamat, richiesto già diversi anni fa». Situazione uguale in fatto di Poste a Nuragus , dove per contro il Banco di Sardegna apre tutti i giorni: «Abbiamo ancora tutti i servizi», conferma il primo cittadino Giovanni Daga. «Forse ci salva la posizione baricentrica rispetto al territorio. Eppure la gente ha paura che in futuro possano arrivare ulteriori riduzioni».

Servizi ridimensionati e talvolta assenti: nel Sarcidano, da dieci anni a questa parte, uffici postali e sportelli bancari hanno subito una riduzione che comincia a pesare su una popolazione sempre più anziana e destinata a dover viaggiare per trovare ciò di cui ha bisogno. Nella maggior parte dei paesi le aperture degli uffici postali sono limitate a due o tre volte a settimana, in genere il lunedì, mercoledì e venerdì: il risultato sono file e assembramenti.

«Ma così ci spopoliamo»

A Serri la banca ha chiuso i battenti quasi vent’anni fa: resiste l’ufficio postale che apre tre volte a settimana a giorni alterni. «È di estrema importanza – rimarca il sindaco Samuele Gaviano – l’installazione di un postamat quanto prima, visto il crescente numero di turisti che transitano a Serri».

Lunghe file

Servizi a metà anche a Gergei , soprattutto dopo il Covid: sia banca che posta che funzionano solo tre volte a settimana. «Abbiamo richiesto a gran voce – rivendica il primo cittadino Rossano Zedda – che il servizio fosse ripristinato perché si formano delle grosse file ma siamo ancora in attesa». A Orroli e Nurri il Banco di Sardegna continua a garantire un servizio tutti i giorni, come del resto a Isili , capoluogo del Sarcidano.

Negli ultimi mesi sono state segnalate invece delle criticità nell’ufficio postale di Orroli: la sola impiegata in servizio non riusciva a smaltire la mole di lavoro di un ufficio molto frequentato. «L’emergenza è rientrata», annuncia il sindaco Alessandro Boi: «È arrivata un’altra impiegata». Boi ha comunque fatto richiesta di un postamat come supporto all’attività dell’ufficio. Resiste dunque Isili, punto di riferimento anche dei paesi in difficoltà, ma la sopravvivenza del territorio passa anche per questi servizi.

