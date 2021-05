Dove andrà il tesoretto dei boschi 

Villacidro e altri comuni del Medio Campidano beneficeranno di una parte dello stanziamento di 4 milioni approvato dalla Giunta regionale e destinato alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio boschivo. Ripartiti tra 53 comuni dell'Isola, i fondi arriveranno a Villacidro e Guspini (84 mila euro), 79 mila ad Arbus e Gonnosfanadiga, 76 mila a San Gavino e 62 mila a Furtei.

«Dall’anno scorso, per la prima volta, anche i comuni del Parco Geominerario beneficiano delle risorse destinate ai territori interessati da gravi forme di deindustrializzazione, dalla presenza di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile – dice Gianni Lampis, assessore regionale all’Ambiente – quindi, Arbus, Guspini e Furtei, oltre a San Gavino e Villacidro che hanno patito una pesante crisi industriale. Con questi fondi la Regione ha l’obiettivo di aumentare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio boschivo sardo, fondamentale risorsa per la nostra Isola».

I piani

A Villacidro l’assessore all’Ambiente Marco Deidda, in attesa di ulteriori dettagli, spiega: «Ci stiamo attivando per predisporre progetti che ci consentano di beneficiare di questa opportunità. Gli interventi probabili saranno alla viabilità rurale e agro-silvo-pastorale, con la sistemazione di strade che potrebbero così migliorare la fruibilità dei boschi e delle aziende agricole che sono limitrofe ai compendi boschivi». Simone Murtas, assessore all’Ambiente di Arbus spiega come saranno impiegati i fondi: «Questo finanziamento si aggiunge a un altro ricevuto dalla scorsa amministrazione e per il quale il nostro indirizzo agli uffici è stato quello di avviare progetti per interventi alla pineta “Sa Conca ‘e s’Ollastu e de Conca ‘e Mallu». Anche questi fondi concorreranno a sistemare: sentieristica, pulizia del sottobosco in chiave antincendio e degli alberi prospicienti il tratto stradale che sarà interessato prossimamente da asfalti, per evitare che le radici rovinino il fondo stradale». Negli altri comuni si attende di esaminare le carte. «Abbiamo appreso la notizia dal sito della Regione. Al momento non ci è arrivata nessuna nota ufficiale: non conoscendo i dettagli è prematuro esprimere valutazioni al riguardo», dice l’assessore all’Ambiente di Guspini, Marcello Serru.

L’esclusione

Nel frattempo l’esclusione di Villacidro da un altro finanziamento, quello destinato ai comuni che hanno subìto una perdita occupazionale nel settore della forestazione, ha indotto l’assessore Deidda a segnalare l’anomalia alla Regione: «Le assunzioni conteggiate non derivano dalla sostituzione di personale andato in pensione ma dalla costituzione di un nuovo cantiere, dopo la cessione dei territori di Magusu all’ente Foreste: 1.061 ettari che imposero l’assunzione di 22 operai».

