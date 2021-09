«Dottori dall’estero per contrastare la carenza nell’Isola» 

Sanità e trasporti sono i temi su cui il centrosinistra ha perso le elezioni regionali nel 2019. Con il senno di poi, era il caso di fermarvi dopo le valanghe di critiche su Pigliaru, Arru, Careddu ed Erriu o no?

«No. Capisco che ogni riforma, ogni innovazione, porti inevitabilmente ad accuse e scontri con chi sta dall’altra parte. Ma, onestamente, rifarei le stesse cose, magari più rapidamente e, soprattutto, spiegando meglio le finalità della decisione».

Giuseppe Meloni, 42 anni, avvocato, ex sindaco di Loiri-Porto San Paolo, al secondo mandato da consigliere regionale del Partito democratico, non cambia idea. «Si poteva migliorare, fare aggiustamenti, non ne abbiamo avuto il tempo».

E loro, i vostri avversari, hanno azzerato tutto.

«In realtà, ancora non si è visto nulla. Hanno detto che sarebbero tornati alle 8 Asl, bocciato l’Ats e sostituito con l’Ares. A ben vedere, le prime, tuttora commissariate, si dovranno occupare di servizi sanitari e non avranno alcun potere, mentre Ares gestirà gli acquisti, gli appalti e i concorsi, in pratica l’Ats con un altro acronimo. La verità è che in questi due anni e mezzo non si è visto niente. Credo stiano sbagliando nell’individuazione dei problemi, quindi non potranno risolverli».

Sicuro di non aver sbagliato?

«A ben vedere l’errore più grave è stato mantenere il turnover bloccato per troppi anni. Poi è arrivata “Quota cento” che ha determinato una grande fuga dalla sanità, ma questo è un aspetto che si è riverberato sull’attuale giunta. Chiaro che le borse per le specializzazioni, quelle sostenute da noi e ora anche quelle sostenute da loro sono pochissimo rispetto alle esigenze».

Come uscirne?

«Fratelli d’Italia propone l’abolizione del numero chiuso a Medicina. Io non sono un tecnico per dire se sia giusta o meno questa misura. Mi sembra populismo a buon mercato e, in ogni caso, il risultato non si vedrebbe prima di 12 anni, tra laurea e specializzazione. Di certo so che occorre un massiccio reclutamento di personale, ma serve un piano preciso che non mi sembra di vedere nelle attuali politiche».

Cosa proporrebbe?

«Un riequilibrio degli organici in campo. Monitorare, cioè, gli ospedali dove ci sono più medici e spostarli dove l’esigenza è più pressante. Oppure, al limite, aprire ai Paesi esteri e assumere medici disposti a trasferirsi in Sardegna. Questa mi sembra un’idea anche più praticabile per fronteggiare l’attuale emergenza».

Che in Aula non passerà.

«Perché da noi non accettano nulla. C’è troppa tensione per impostare un dialogo. Vedo la guerra tra fazioni diverse della stessa maggioranza. Da un lato il gruppo che fa riferimento a Giorgio Oppi e dall’altro quello riconducibile a Christian Solinas che ha nominato il commissario straordinario di Ats inviso al primo. Nel mezzo, l’assessore Nieddu che appare come un pugile suonato incapace di reagire».

Perché il centrosinistra demolisce l’operato del centrodestra quando governa e viceversa: la continuità amministrativa è un sogno?

«In teoria non dovrebbe esserlo, e noi all’epoca della giunta Pigliaru non abbiamo demolito nulla. Loro no, un esempio? C’era un bando sulla continuità territoriale a cui l’Ue aveva fatto dei rilievi su cui discutere. Bene hanno rinunciato a trattare i correttivi e si sono ritrovati senza un piano e con gli imprenditori turistici nel panico».

Però, in questi due anni c’è il Covid a condizionare le scelte.

«Ci mancherebbe, ma non può essere un alibi per nascondere la propria inettitudine. Non hanno ancora presentato una finanziaria politica, trovano una scusa per qualsiasi cosa, incendi, alluvioni e Covid, che va bene sempre».

Vito Fiori

