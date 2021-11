Dossi sulla strada della morte 

Il 2021 è stato un anno da dimenticare per la litoranea fin dai primi giorni dell’anno quando un ragazzo era stato investito e ucciso mentre attraversava la strada sulle strisce all’altezza de La Collina. Poi erano arrivate altre croci in altri tratti fino all’ultimo telo bianco steso sul corpo di Nicola Micheli appena 21 anni scomparso soltanto qualche settimana fa.

Ad annunciarlo è stata l’assessora a Flumini e alle periferie Tiziana Cogoni nel corso di un incontro con il Comitato di Margine Rosso. «Il confronto con l’assessora è stato molto positivo» spiega il presidente del Comitato Emanuele Contu, «purtroppo i soliti problemi relativi alle strade avranno una soluzione più a lungo termine. Questo perché ci sono troppe urgenze tra buche e allagamenti, da poter risolvere in tempi brevi». La buona notizia però «arriva proprio da via Leonardo da Vinci, per cui ci sono delle novità relative alla realizzazione dei dossi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali più critici. E questo è molto importante in considerazione di tutti gli incidenti che si sono verificati anche quest’anno».

Lo scopo è duplice: ridurre la velocità delle auto e aumentare la sicurezza dei pedoni. Per questo in via Leonardo da Vinci, nel tratto comunale dalla rotatoria di Margine Rosso fino a quella di via Marco Polo, arriveranno presto i dossi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali più pericolosi. In particolare davanti all’edicola, all’altezza della ringhiera e in prossimità di via Marco Polo.

L’annuncio

Numeri drammatici

E nonostante, sia da sempre una delle strade più pericolose del territorio quartese e con il più alto numero di incidenti stradali, in via Leonardo da Vinci si continua a correre. Ed è per questo che i dossi potrebbero dare una mano anche se non basta: da mettere in sicurezza c’è anche l’altro tratto da via Marco Polo a Flumini di competenza della Città Metropolitana.

I lavori

A luglio del 2017 per la messa in sicurezza erano arrivati i primi 2 milioni di euro nell’ambito del patto per la Città metropolitana. I cantieri avevano riguardato la realizzazione di barriere stradali in prossimità dei costoni dalle parti di Cala Regina e il rifacimento di parte della segnaletica dopo via Marco Polo. Ma ancora non basta e le insidie restano ancora troppe. Anche il Comune nel tratto di sua competenza aveva dato una rinfrescata alla segnaletica mentre Abbanoa nell’ambito dei lavori per la realizzazione del collettore, aveva rimesso a nuovo la pista ciclabile che resta però piena di pericoli e per questo non viene utilizzata dai ciclisti. Oltre a via Leonardo da Vinci sono stati messi a fuoco anche gli altri problemi della zona.

«Abbiamo parlato della gestione delle aree verdi pubbliche da poter affidare ai cittadini» prosegue Contu, «come comitato ci siamo resi disponibili per poter presentare ai residenti questa opportunità. Al momento stiamo infatti valutando come poter utilizzare queste aree per creare luoghi di aggregazione e di sport. L’assessora si è mostrata interessata e pronta ad accogliere le nostre proposte».

