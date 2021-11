«Dose ai bambini dal 23 dicembre» 

Manca solo il via libera dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco che dovrebbe pronunciarsi in settimana, e già poco prima di Natale si potrà partire con la vaccinazione anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. La data dell’avvio della campagna è «il 23 dicembre», ha detto ieri Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità. «Magari sarà qualche giorno prima o qualche giorno dopo – ha sottolineato – semplicemente perché per quella data saranno disponibili le formulazioni pediatriche, in quanto la dose per la fascia di età 5-11 anni è un terzo, dieci microgrammi, della dose per gli adulti». Non verrà dunque fatto alcun prelievo dalle fiale degli adulti, spiega il professore, «perché creerebbe situazioni in qualche modo aleatorie. Per questo si è preferito aspettare la disponibilità di formulazioni pediatriche». Nell’attesa si lavora, anche in Sardegna, per allestire aree pediatriche negli hub vaccinali.

La salute dei più piccoli

Il dottor Maurizio Zanda, direttore della struttura complessa di pediatria del Brotzu di Cagliari, attende con impazienza il pronunciamento dell’Aifa. «Il vaccino è necessario, va fatto al più presto. Bisogna proteggere i bambini, tanto più adesso che stiamo assistendo a un aumento dei contagi nella fascia pediatrica». I piccoli vanno protetti, puntualizza, «perché se è vero che in linea di massima non vengono attaccati dal virus in maniera particolare, non si può pensare all’infezione con leggerezza. Stiamo vedendo che anche i bambini possono avere complicanze importanti legate al virus, sia direttamente sia come conseguenza della malattia virale». A preoccupare i medici, «è la Mis-C, una malattia multisistemica, che cioè interessa diversi organi, scatenata dal virus del Covid. Sono casi rari, è vero, ma si manifestano in maniera grave. Compare dopo diverse settimane dall’infezione, spesso anche mesi, e può compromettere diversi organi, in particolare il cuore». Sono stati una ventina, dall’inizio della pandemia, i bambini col Covid ricoverati al Brotzu. «Due in particolare hanno avuto una sindrome multisistemica molto grave, abbiamo persino avuto paura che non ce la facessero».

Una prateria per il virus

C’è poi un altro aspetto da tenere in conto. «Bisogna avere chiaro che, se non vacciniamo una popolazione così numerosa come quella dei bambini, consentiamo al virus di girare tranquillamente. Anche se non si ammalano, i bambini fungono da veicolo perché favoriscono la trasmissione a nonni, zii eccetera». Il vaccino anti Covid in età pediatrica, dunque, è necessario non solo per proteggere la salute stessa dei bambini, ma anche per alzare un ulteriore argine alla circolazione del virus.