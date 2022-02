«Dormo dentro l’auto e mi lavo nel fiume» 

Ha trovato riparo ai piedi della collina di Santa Mariedda. Adesso Mansueto Dessì, disoccupato di 58 anni con alle spalle un passato difficile e una buona dose di sfortuna, che vive in macchina in compagnia della sua cagnolina Tai. «Devo stare attento a non addormentarmi nelle ore più fredde, altrimenti rischio di morire di ipotermia – racconta mentre accarezza la sua fedele amica a quattro zampe –, Tai mi tiene compagnia e mi lecca la faccia se si accorge che sono crollato dal sonno». In pieno inverno le coperte in auto non bastano. «Da alcuni giorni ho un piumino d’oca che mi ha regalato la Protezione civile di Senorbì. Non è un rimedio a tutti i mali, ma un po’ mi aiuta».

La crisi

La pandemia ha messo in ginocchio soprattutto le persone più fragili. È quanto accaduto a Mansueto Dessì, che ha vissuto parecchi anni in Puglia dove riusciva a mettere insieme il pranzo con la cena realizzando piccole sculture che vendeva soprattutto ai turisti. «Avevo una compagna, eravamo tranquilli – racconta –, in certi periodi riuscivo a guadagnare anche abbastanza bene, poi è arrivato il Covid-19 e le cose sono precipitate».

A causa del lockdown ha dovuto chiudere la piccola bottega, in poche settimane ha perso lavoro e fidanzata. Così ha caricato in auto i bagagli e la cagnolina e si è imbarcato per la Sardegna, con la speranza di trovare maggior fortuna nel suo paese d’origine. «E invece mi sono ridotto a vivere in auto», dice, sconsolato. Cosa è andato storto? «Tanti anni fa ero nelle graduatorie degli aventi diritto agli alloggi popolari, ma quando ho chiesto aiuto al Comune mi è stato detto che per me non c’erano case disponibili», spiega.

Gli aiuti