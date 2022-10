«Dormiamo in tenda davanti alla foresteria Igea» 

Saltano gli accordi per la concessione degli alloggi della foresteria di Monte Agruxiau: una decina di lavoratrici e lavoratori pendolari dell’Igea ha passato la notte in tenda per potersi recare al lavoro in tempo il giorno successivo.

La protesta

Alla base di una scelta clamorosa che ha condotto un gruppo di dipendenti a piazzare una tenda nell’area antistante l’ingresso della sede Igea, a Campo Pisano, ci sarebbero delle condizioni richieste dallo stesso ente per la restituzione degli alloggi, che non tranquillizzano i lavoratori: «Lo scorso marzo la società intimò lo sfratto perché i locali della foresteria di Monte Agruxiau, erano stati definiti inagibili. - spiega Angela Vargiu, lavoratrice pendolare e rsu Cgil - Protestammo e riuscimmo, grazie alle mediazioni con la Regione, a ottenere, in attesa della risistemazione della foresteria, degli alloggi appartenenti al Comune di Iglesias». Ma una volta conclusi gli interventi, lo scorso 14 ottobre alla consegna dei locali, oltre alle chiavi ai lavoratori pendolari è stato presentato anche un verbale da firmare: «I contenuti del documento indicavano la data del prossimo 13 aprile come scadenza semestrale improrogabile, in pratica avremmo avuto garantito l’alloggio a tempo determinato. - racconta Alessandro Cuboni, rsu Uiltec - Una decisione che non risulta esser stata trattata in nessuno degli incontri avvenuto fra le parti in questi mesi». Un fulmine a ciel sereno e che ha costretto i dipendenti pendolari ad assumere una decisione al limite, ovvero non accettare la restituzione delle stanze a delle condizioni che, a detta loro, nel giro di qualche mese avrebbero prodotto un solo risultato; l’incertezza di poter disporre in futuro dei della foresteria. Così, da circa una settimana ed in attesa di un riscontro da parte della Regione in grado di poter intercedere nuovamente con Igea, una decina di lavoratori è stata costretta a dormire in automobile per potersi presentare puntualmente alle 7 del mattino sul luogo di lavoro.

I dipendenti

«Per me viaggiare da e per Cordongianus, ogni giorno, non è fattibile. - racconta Alessandro Scanu, 56 anni - È una situazione che colpisce la nostra dignità e genera indignazione ed esasperazione fra tutti i lavoratori». Pietro Fenu, 55 anni, arriva da Uri (provincia di Sassari): «È una situazione assurda, un contesto d’emergenza sociale, lavorativa ed emotiva. Inoltre alle nostre sistemazioni di fortuna, provvediamo noi a sostenerne le spese, perché non possiamo usufruire del concorso spese viaggio giornaliero concesso a tutti i lavoratori fuori sede». Per il segretario territoriale della Femca Cisl, Vincenzo Lai: «Igea potrebbe concedere ai dipendenti di poter usufruire degli alloggi e nel frattempo, se c’è la necessità di trovare degli accordi, ci si siede attorno ad un tavolo e se ne parla». Emanuele Madeddu, segretario territoriale della Filctem Cgil afferma: «La Regione deve farsi carico degli impegni assunti nell’ultimo incontro, svoltosi per trovare delle soluzioni sul tema degli alloggi nella foresteria».