Doppio presidio degli operai 

L’impianto di trattamento dei rifiuti di Tossilo e la discarica di Monte Muradu sono presidiati dagli operai. Iniziativa di lotta dettata dalla disperazione, visto che da due mesi non arrivano gli stipendi e il licenziamento è dentro l’angolo qualora la loro azienda, la Tossilo spa, venisse messa in liquidazione. Potrebbe avvenire il 22 luglio con l’assemblea dei soci convocata dal commissario del Consorzio industriale, Massimiliano Pani.

La protesta

«Da qui non ci muoveremo fino a quando non si trova una soluzione. Non possiamo che difendere il nostro posto di lavoro», dice Mirko Santoru, portavoce degli operai, che assieme ai colleghi (Massimo Foddai, Giovanni Virdis, Paolo Carrus, Patrizio Serra, Gavino Zallu, Alberto Salis, Antonio Nieddu, Sebastiano Vidili, Angelo Pinna, Marco Atzeni, Franco Boi, Marco Bua, Giovanni Murgia, Gianni Succu, oltre agli impiegati e dirigenti dell’azienda), vivono momenti drammatici. «Ho famiglia e devo venire tutti i giorni da Nulvi - dice Gavino Zallu - ma ormai non posso più viaggiare, perché ho finito le poche risorse disponibili». Aggiungono: «Abbiamo messo in mora la società perché non ci paga gli stipendi da febbraio e da questo mese non riuscirà a pagare i contribuiti Inps». Per tre mesi gli stipendi sono stati pagati utilizzando il Tfr. «È finito anche quello - dice Giovanni Virdis - siamo alla frutta». Massimo Foddai aggiunge: «Ci devono pagare due mensilità e la quattordicesima. I soldi però non ci sono, perché il commissario del Consorzio non ha trasferito alla Tossilo spa un milione e 300 mila euro, stanziati dalla Regione». C’è tanta incertezza ma nessuno intende mollare.

A oltranza

«Presidieremo l’impianto a rimarremo se la situazione non si dovesse sbloccare. Costi quel che costi. Saremo qui anche ai primi di agosto, quando iniziano ad arrivare i rifiuti di mezza Sardegna e l’8 agosto sarà avviato il nuovo termovalorizzatore». I lavoratori respingono le accuse di essere irresponsabili per quanto riguarda la discarica di Monte Muradu. «La responsabilità non è nostra, da sempre abbiamo garantito la sicurezza dal punto di vista ambientale - dice Paolo Carrus - la responsabilità è di chi sta operando affinché la Tossilo spa venga dichiarata fallita e ci sta lasciando da mesi senza stipendio».