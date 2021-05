Doppio derby E c’è anche la prima di Suazo 

Alle 16 doppio derby sardo e lo scontro diretto per la salvezza Torres-Giugliano. La sestultima giornata di Serie D ha però come principale notizia il grande esordio di David Suazo come nuovo allenatore del Carbonia.

Carbonia-Arzachena

A Santadi va in scena la prima di Suazo sulla panchina dei minerari. L'ex attaccante del Cagliari ha sostituito in settimana Marco Mariotti, che si è dimesso a seguito del 4-0 col Formia, e torna in panchina dopo la breve esperienza nel 2018 a Brescia, con Massimo Cellino. Per i biancoblù quattro punti nelle ultime sei, ma la zona playoff non è lontanissima: Nocerina e Savoia sono a +6. Rientra Cristiano Palombi dalla squalifica, ancora fuori Werther Carboni mentre potrebbe recuperare Matteo Bagaglini. L'Arzachena si presenta con molta serenità in più, dopo la vittoria 2-3 in rimonta quattro giorni fa a Cassino. I biancoverdi, superati i problemi coi contagi che li hanno costretti a 39 giorni di stop, sono a -2 dalla zona salvezza con tre gare in meno: una sarà mercoledì alle 15 col Giugliano. Fra i protagonisti della squadra di Raffaele Cerbone ci sono Luis Kacorri e Daniele Molino, entrambi in gol nella trasferta nel Lazio.

Lanusei-Latte Dolce

L'obiettivo minimo del Lanusei è arrivare a 42 punti: i biancorossoverdi sono a 40, dopo il pareggio col Giugliano di domenica scorsa, una vittoria permetterebbe di superare il traguardo. La squadra di Alfonso Greco prova a tenere aperta una speranza playoff, visto che fra due settimane ospiterà il Savoia a oggi quinto. Di fronte però si trova un Latte Dolce che ha appena bloccato sull'1-1 proprio i campani, e che è alla ricerca di punti salvezza. I sassaresi hanno ripreso con un buon risultato dopo le tre settimane di stop e proveranno a confermare le buone indicazioni. Fabio Fossati non avrà a disposizione Marco Cabeccia e Luis Mukaj, entrambi squalificati.

Torres-Giugliano

Ancora un confronto diretto decisivo per la Torres, che ha affrontato i precedenti dando ottime indicazioni di ripresa. Il nuovo esordio di Mauro Giorico sulla panchina rossoblù è coinciso con l'1-1 in casa del Gladiator, riuscendo a reggere quasi tutto il match in dieci (espulso Gabriele Vavassori in occasione di un rigore poi parato da Valerio Frasca, migliore in campo per distacco a Santa Maria Capua Vetere) e quasi portando via i 3 punti. Oggi, col Giugliano ultimo e ormai spacciato, i sassaresi possono dare una scossa alla classifica: occasione da non sprecare. Squalificati anche Battista e Riccardo Pinna.

RIPRODUZIONE RISERVATA