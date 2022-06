Doppio compleanno per la città 

Faceva un gran caldo il 9 giugno del 1937 sul monte Fossone mentre le persone si assembravano per una cerimonia memorabile nell’area che un giorno avrebbe ospitato la piazza Roma di Carbonia. Certo, non c’era il granito bianco che oggi adorna il cuore della città, ma quel giorno di 85 anni fa, chi era presente sapeva di far parte di qualcosa di memorabile: davanti alle massime autorità civili e religiose veniva, infatti, posata la prima pietra di quella che, appena un anno e mezzo dopo, sarebbe stata la città di Carbonia.

Le date

È anche per questo che c’è chi non condivide l’idea di festeggiare il compleanno della città il 18 dicembre, data in cui Carbonia fu solennemente inaugurata in presenza di Mussolini, ma vorrebbero spostare le festa al 9 giugno: «Occorre davvero commemorare senza alcun pregiudizio politico e culturale questo evento - ha detto nei giorni scorsi Mauro Pistis, cultore della storia della città, ricordando quel giorno in cui oltre alla prima pietra, nel fosso che avrebbe ospitato le fondamenta della Torre Littoria fu deposto anche un astuccio ligneo con una pergamena che conteneva tutti i nomi dei partecipanti al battesimo solenne. Quel giorno in prima fila c’era anche una bambina, Rina Piga, oggi 91enne, figlia del potestà di Serbariu, Francesco Piga, a porre un mazzo di garofani e bocche di leone sul piccolo fosso.

I ricordi

Eppure tra chi ha superato gli "anta”, pochi ricordano se mai quella data fu davvero mai considerata da commemorare: «Avevo tre anni quando la mia famiglia arrivò a Carbonia – racconta Gabriella Marmotti, vedova dell’indimenticato medico di Carbonia Enrico Pasqui – ricordo che in casa si parlava del “Natale di Carbonia” parlando unicamente del 18 dicembre. Ma trovo giusto che questa città, non più giovane e desiderosa di ricostruire le sue radici, commemori tutte le date che hanno portato Carbonia a crescere e costruire la sua storia». Anche Ielmo Cara, decano degli artisti del Sulcis, era un bambino quando nacque la città: «Ma sinceramente non ricordo di aver, negli anni, mai celebrato il 9 giugno – racconta – piuttosto quando la città compì quarant’anni, fui protagonista di una sorta di protesta perché il compleanno del 18 dicembre non veniva festeggiato con la giusta importanza. Preparai un’incisione per un manifesto sotto il quale il giornalista Massimo Carta scrisse “Senza il carbone Carbonia non vive”. Erano anni complicati». Lo conferma anche Mario Zara, 73 anni, presidente dell’associazione Amici della miniera: «Erano anni difficili ma il compleanno di Carbonia è sempre stato per tutti noi il 18 dicembre – spiega – non ha molto senso parlare di altre date, tutte importanti sia chiaro, come quella del 5 novembre il cui è stato istituito ufficialmente il Comune». Anche perchè di date importanti ce ne sono altre: «A partire da quelle che riguardano la ancora più vecchia frazione di Bacu Abis dove vivevano i minatori e tanti operai che costruirono Carbonia – dice il 91enne Francesco Setzu – ma la data che tutti ricordano è il 18 dicembre. Ci fu una grande festa, mio padre non mi portò all’inaugurazione ma ricordo tutto di quella giornata».