Doppio colpo nei supermercati sull’ex 131 

Sono entrati in azione proprio nella giornata della festa della Pasqua. Hanno forzato i due ingressi sul retro dei supermercati Eurospin e Lidl, sulla vecchia 131 in territorio di Sestu, per portar via alimentari e altra merce. Oggi dopo i nuovi accertamenti previsti per la mattinata, i titolari delle attività dovrebbero denunciare i furti e dichiarare l’eventuale entità dei colpi. Al momento pare che i ladri non siano riusciti a rubare all’Eurospin. Da chiarire quanto accaduto all’interno del Lidl. Di sicuro in uno dei centri commerciali è scattato l’allarme. Nell'altro, nessuno lo avrebbe sentito. I carabinieri della Stazione di Sestu e del Nucleo operativo radiomobile di Quartu che agiscono al comando del capitano Gianni Russo e del luogotenente Riccardo Pirali, hanno avviato le indagini: oggi ci potrebbe essere un nuovo sopralluogo.

Il blitz

Tutto sarebbe accaduto nel pomeriggio di domenica. Mentre ovunque si festeggiava la Pasqua, i ladri, probabilmente uniti in una sola banda, hanno pensato di fare razzia nei due centri commerciali sulla ex 131 a poca distanza l’uno dall’altro. Difficile dire da dove i banditi abbia iniziato: all’Eurospin sono riusciti a forzare l’ingresso solo parzialmente. Pare (ma questo è tutto da verificare) che non sia scattato l’allarme. Fatto è che i ladri si sarebbero dati ad una precipitosa fuga, forse disturbati da qualcuno. Analogo blitz poi a meno di un chilometro di distanza, al Lidl, dove i malviventi hanno ugualmente forzato la porta metallica nella parte posteriore del fabbricato. Qui sarebbe scattato sicuramente l’allarme, tanto che sul posto sono subito arrivati i Vigilantes della società che gestisce la sicurezza del centro commerciale. Con loro anche una pattuglia di carabinieri di Sestu che hanno effettuato un primo sopralluogo in attesa dei prossimi accertamenti all’interno del locale e fra gli scaffali. Solo oggi si saprà se i banditi siano riusciti a entrare all’interno e portarsi via un po’ di generi alimentari.

Il dettaglio

Non si esclude che nei due supermarket i malviventi hanno sfondato (almeno in parte) le due porte di ingresso prese di mira utilizzato un’auto-ariete. In merito su tutto quanto accaduto, i carabinieri mantengono uno stretto riserbo. Anche ieri si è lavorato a ritmo serrato per cercare quello che è realmente accaduto e soprattutto per risalire ai malviventi arrivati sicuramente a bordo di alcune auto. Saranno importanti anche le immagini delle telecamere piazzate nella zona. Ma si cerca anche di risalire a qualche testimonianza che potrebbe tornare davvero utile nell’economia dell’inchiesta.