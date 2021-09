Doppia festa, la città applaude 

Quest’anno per la prima volta sono andate a braccetto e il centro storico si è rianimato. Sciampitta e la festa di Sant’Elena hanno debuttato insieme questo fine settimana richiamando tantissime persone come non succedeva da tempo.

Il ritorno in piazza Dessì davanti al Comune ha regalato al festival internazionale del folklore 600 spettatori. I posti disponibili erano 780, ma molte persone sono state mandate via perché prive di green pass.

«Molti erano anziani», spiega il patron Gianni Orrù, «ma questo non vuol dire che non fossero vaccinati. Molti lo erano, ma non sapevano come dovevano fare per scaricare il certificato verde. Purtroppo però non è stato possibile farli accedere perché era strettamente necessario rispettare tutte le regole anti Covid».

Internazionale

Alla fine è stata comunque una festa con le danze dei gruppi di Bulgaria, Romani, Ungheria, tutti giovanissimi, che si sono alternati agli artisti sardi .

Il festival proseguirà oggi con una giornata ricca di appuntamenti: alle 11 ci sarà l’incontro di benvenuto tra i rappresentanti dei gruppi e le autorità cittadine all’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari, mentre alle 21 a Casa Olla in via Porcu debutta “Il gusto di Sciampitta”, il mondo in cucina storia, identità e scambi con degustazione delle pietanze proposte da Ungheria e Sardegna. Serata finale in piazza Dessì mercoledì alle 21,15 con diretta su Videolina .

Patrona

Entra nel vivo anche la festa della patrona, che oggi vedrà il suo clou con la messa nel sagrato alle 19. Non ci sarà la tradizionale processione, ma per la prima volta nella storia il simulacro della Santa farà il giro della città a bordo di un camioncino alle 18.

Intanto sono state inaugurate all’ex convento dei cappuccini le varie mostre. Nei corridoi trovano spazio la mostra dell’uva e quella del pane organizzata da Amesm con espositori arrivati da tutta la Sardegna: si potrà visitare fin a mercoledì per ammirare da vicino coccoi e moddizzosu , il pane decorato e anche kentos il pan dei centenari di Orroli. E anche il tradizionale c ivraxiu di Sanluri oltre all’esposizione dei panifici quartesi.

Al piano di sopra invece c’è l’esposizione di pannelli “Aleni nostra: iconografia di Sant’Elena nella Quarti del 700” e “Sant’Elena nei dipinti e nelle immagini”.

«È bello vedere la città viva», commenta una residente, Susanna Monni, «certo non è la festa degli anni scorsi, ma con il Covid purtroppo non si poteva fare di più». Qualche polemica per la chiusura totale di via Porcu. «Perché chiudere tutta la strada se Sciampitta era solo davanti al Comune?» si domanda Paolo Dessì.

E sul web si è riversata anche l’ira dei residenti costretti a parcheggiare lontano dalle proprie case per via dei divieti, fino a giovedì.

Oggi dopo la messa alle 21,30 ci sarà la gara poetica dialettale nel campetto a fianco alla basilica, mentre domani alla stessa ora in piazza Dessì ci sarà il concerto dei Musalibre. Mercoledì la chiusura della festa con il concerto di launeddas alle 17,15 nel campetto, la santa messa in suffragio dei soci defunti del comitato alle 19 e subito dopo l’onore ai caduti con la deposizione della corona nel monumento.

