Doppia corsia chiusa, disagi fino al 2023  

Chi pensa che la riapertura della doppia corsia sulla 131 Dcn nel tratto all'altezza del chilometro 12 + 500, in territorio di Sedilo, possa avvenire in tempi brevi, dovrà purtroppo ricredersi. Se ne riparlerà, forse, fra un anno. Lo smottamento nel costone che fiancheggia la strada a due passi dallo svincolo per il santuario di San Costantino ha infatti compromesso la tenuta della stessa e l’Anas ha provveduto da anni ormai a chiudere una corsia. Situazione che crea indubbiamente grosse difficoltà agli automobilisti, stanchi dei pericoli che comporta quel restringimento soprattutto in presenza dei mezzi pesanti.

Le novità

Qualche novità importante potrebbe esserci a breve, quando i tecnici dell’Anas e quelli della Provincia si incontreranno per definire una serie di interventi, visto che le frane hanno interessato recentemente anche un altro tratto della Dcn, tra Ghilarza e Aidomaggiore. In questo caso a provocare una frana potrebbero essere state le pessime condizioni in cui versa la Provinciale 24 che sovrasta la 131 bis, arteria che da Ghilarza porta a Sedilo, di circa 10 chilometri. Strada però chiusa al traffico ormai da tempo sino al tratto per Aidomaggiore e dove sono presenti voragini anche di 20 metri. Qui servirebbero importanti risorse che la Provincia non possiede, ma dall’ente di via Carboni assicurano di essere pronti quanto meno a effettuare dei lavori per la frana che si è verificata.

Il caso Sedilo

Il settore strade della Provincia ha peraltro un dialogo aperto con il Comune di Sedilo che ha espresso da tempo la volontà di prendere in carico la Provinciale. Gli amministratori del Comune del Guilcier auspicano che i lavori sulla Dcn vengano fatti prima possibile e soprattutto che si metta in sicurezza la strada vicina e non come i lavori effettuati sino a oggi, che sono serviti praticamente a nulla. Preoccupati giustamente delle situazioni di pericolo, gli amministratori di Sedilo hanno fatto partire a più riprese le lettere di protesta all’Anas e per conoscenza anche al prefetto di Oristano, ai carabinieri della locale stazione e al Corpo forestale di Ghilarza.