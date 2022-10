Doppia beffa in Marmilla: le comunità energetiche ci sono ma senza allaccio  

Ussaramanna e Villanovaforru sono finora gli unici comuni in Sardegna ad aver istituito le Comunità energetiche rinnovabili (Cer). A Villanovaforru la Cer comprende 40 membri tra privati, un albergo e un bed and breakfast. A Ussaramanna, invece, è composta da oltre 60 soci tra cui un distributore di benzina, un bar, una bottega e una parrucchiera. Il sistema funziona così: gli utenti pagano la bolletta e successivamente la comunità riceve un “rimborso” dal gestore. Le Cer possono garantire un risparmio di circa il 25 percento e l’energia che esse producono va direttamente in rete. Anzi, dovrebbe andarci. Nonostante i due comuni siano ufficialmente delle comunità energetiche a tutti gli effetti, manca un piccolo ma fondamentale dettaglio: gli impianti terminati già da un anno, a causa delle lunghe e farraginose procedure burocratiche, non sono ancora allacciati alla rete elettrica. Nelle ultime ore, però, si è aperto uno spiraglio, l’Enel ha comunicato ieri che l’allaccio dovrebbe essere prossimo. «Speriamo avvenga al più presto per fare in modo che i benefici della comunità partano quanto prima», è il grido di Marco Sideri, sindaco di Ussaramanna.

Le Cer

In una Comunità energetica rinnovabile, chi produce energia in eccesso la mette a disposizione, se non consumata, per chi ne ha bisogno. In questo modo un gruppo di imprese o famiglie si associano per creare un complesso autosufficiente sul profilo energetico. Il gestore elettrico (Gse) calcola poi la quantità immessa e i susseguenti premi sono tanto più elevati quanto l’autoconsumo si avvicina all’autoproduzione: se si produce 100 e la comunità consuma 100, allora il premio è massimo. Villanovaforru ha realizzato la sua Cer sul tetto della palestra della scuola media, la potenza teorica è di 54,5 kWp. A Ussaramanna gli impianti sono tre per un totale di 71 kWp: uno da 11 sul tetto del Municipio e altri due installati sopra il Centro di aggregazione sociale (40) e sul deposito comunale (20). A Villanovaforru la domanda di allaccio risale al novembre dello scorso anno. Probabilmente la procedura è in dirittura d’arrivo in quanto l’Enel ha comunicato, nella serata di ieri, che la settimana prossima ci sarà il tanto atteso collegamento alla rete, con tutti i benefici che esso potrà scaturire in termini di consumo e di risparmio. I benefici potranno essere realmente quantificati una volta che le comunità sono a regime, e ci vorranno probabilmente mesi per capire quanto le spese energetiche saranno alleggerite.

La nuova legge

Ma c’è di più. Risale al 4 ottobre l’approvazione del Testo Unico in materia di energia da parte del Consiglio regionale. «La Regione risponde all’esigenza di dotarsi di un quadro normativo chiaro in materia energetica», aveva affermato l’assessora dell’Industria, Anita Pili. È prevista una dotazione finanziaria di 14 milioni di euro per il biennio 2023-2024. Dei 7 milioni annui, 2 sono destinati alle comunità energetiche. «Lo stanziamento per le Cer è ridicolo, di fatto quasi nullo, una mancetta», dice a gran voce Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru. Nel suo paese sono stati spesi 100mila euro per un impianto fotovoltaico che serve una quarantina di utenze: «Quattro milioni per l’intera Sardegna, in due anni, non bastano nemmeno per cominciare – specifica Onnis e, riferendosi ai tempi estesi per la creazione e l’allaccio sperimentati negli ultimi due anni in Sardegna, aggiunge – i risparmi ipotizzati arriveranno ai pochi fortunati quando avranno le tasche completamente vuote: il provvedimento è lontanissimo dal suo obiettivo».