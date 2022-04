Dopo vent’anni, il paese non cresce più 

Oltre a questo c’è un altro aspetto che incide pesantemente sul mercato immobiliare: i trasporti che non funzionano. «Diverse persone che avevano acquistato casa qualche anno fa hanno deciso di rimettere i loro immobili sul mercato per trasferirsi a Cagliari o a Quartu». Un tasto dolente quello della mobilità, sul quale si concentra da tempo l’attenzione degli amministratori comunali: «È un nervo scoperto, il vero nodo da sciogliere per lo sviluppo di Dolianova e dell’intero territorio – dice il sindaco Ivan Piras – con un sistema di trasporti più efficiente la nostra cittadina sarebbe molto più attraente. Ciò che manca è il collegamento con la metropolitana leggera. Oggi la strada statale 387 viene percorsa quotidianamente da 20.000 macchine. Con una mobilità differente, garantita dal servizio pubblico, potremmo alzare il livello di sicurezza del trasporto, ridurre le emissioni di Co2, abbattere i costi e soprattutto garantire una migliore qualità di vita ai nostri cittadini».

Dolianova, nei primi anni 2000, era diventata l’Eldorado dell’edilizia: tantissimi i cantieri aperti con decine di case in vendita, soprattutto unità immobiliari con giardino e posto macchina. L’ideale per giovani sposi che – a causa dei prezzi spesso inaccessibili degli appartamenti a Cagliari – si trasferivano dal capoluogo nelle colline del Parteolla. Ora il vento è cambiato: i cantieri aperti si contano sulle dita di una mano e le agenzie immobiliari scappano. Oggi ne rimane solo una sulla piazza, le altre hanno dovuto chiudere i battenti. «Il mercato è in crisi – conferma Valentina Pintus dell’agenzia La Fenice – sono pochissimi quelli che decidono di trasferirsi a Dolianova, lavoriamo di più con giovani residenti che non intendono lasciare il paese. Anche l’offerta di nuovi immobili è calata drasticamente: molte imprese edili sono sparite perché non riescono a stare sul mercato. I prezzi delle case sono troppo bassi rispetto ai costi che i costruttori devono affrontare».

Dolianova non cresce più: il boom demografico di inizio millennio è ormai un lontano ricordo. Lo confermano i dati ufficiali dell’anagrafe comunale rilevati per il censimento 2021. Al 31 dicembre dello scorso anno la popolazione residente è scesa a 9.540 abitanti, 55 in meno rispetto al 2020. Il saldo tra i nuovi nati (60) e i morti (111), complice la pandemia che ha inciso negativamente sul sistema sanitario regionale e sulla cura delle patologie gravi, è negativo. La crescita costante iniziata negli anni ’80 che ha portato il paese a sfiorare il muro dei 10.000 abitanti si è interrotta. Nell’ultimo ventennio si è passati dai 7.344 residenti del 2000 ai 9.644 del 2018, un rapido balzo in avanti con effetti tangibili sul tessuto urbanistico e sociale.

Mercato immobiliare

Mobilità difficile

L’Urbanistica

L’altro fronte per rendere Dolianova più accogliente è quello della rigenerazione urbana. Il sindaco, nonostante i numeri, mostra ottimismo per il futuro. «Non ci sono problematiche dal punto di vista urbanistico. Il Puc del ’97 prevede zone di espansione per altri 12.000 abitanti. Ciò che manca sono gli investimenti. Noi li vogliamo favorire con i lavori di infrastrutturazione e di riqualificazione del tessuto urbano, tutti orientati al miglioramento della qualità della vita. È appena partito il cantiere per il completamento della rete ciclopedonale che garantirà una mobilità sostenibile e sicura ai nostri residenti. Un altro settore su cui investire è quello dello sport. Abbiamo presentato un progetto con l’Unione dei Comuni del Parteolla per la riqualificazione dei due centri sportivi di Santa Maria e Su Cuccureddu».

