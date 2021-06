«Dopo trentasei anni l’ho rivisto e l’ho perdonato» 

L’ha guardato negli occhi e ha cercato le parole una a una. Senza rabbia. Parole di perdono: «Avevo solo quindici anni quando mia mamma è morta in un incidente stradale. Mi è mancata in ogni istante della mia vita ma non sono riuscita a odiare chi c’era alla guida del camion che travolse il pullman su cui viaggiava». Franca Pala oggi ha 51 anni, è una edicolante di Gonnosfanadiga e a distanza di trentasei anni ha incontrato e perdonato Angelo Melis, l’uomo che adesso ha 81 anni, vive a San Gavino e che non ha potuto dimenticare quel terribile incidente e le famiglie che quel giorno rimasero senza lacrime.

L’incidente

Era il 29 marzo 1985 quando Augusta Melis perse la vita a soli 40 anni lasciando con il padre i loro tre figli. «Ricordo bene quel giorno», prosegue Franca Pala, «mio papà era ricoverato all’ospedale Brotzu e mia mamma prendeva ogni giorno il pullman di linea per andare a trovarlo. Quel pomeriggio non tornò, lei insieme ad altri tre gonnesi persero la vita in quell’incidente».

Vicino al bivio di S’Acqua Cotta, tra Villacidro e Sanluri, un uomo al volante di una fiat 126 superò il camion della Parmalat guidato da Angelo Melis e poi svoltò all’improvviso. «Melis per non scontrarsi con la 126 d’istinto sterzò invadendo la corsia dove viaggiava il pullman nel quale c’era anche mia mamma: lo scontro fu devastante», ricorda Pala.

Il dolore

Momenti impossibili da dimenticare anche per Angelo Melis, che nonostante per i giudici del tribunale non fu mai considerato colpevole per quell’incidente, rimase a lungo sotto shock. Il camionista a Gonnosfanadiga ha sempre avuto un amico, Sergio Figus, in ottimi rapporti con la famiglia di Augusta Melis: tramite quella conoscenza in comune chiedeva sempre notizie sui familiari e i figli delle persone che avevano perso la vita a S’Acqua Cotta e di poterli incontrare per chiarire, per avere in qualche modo il loro perdono.

L’incontro

«Dentro di me», prosegue Franca Pala, «non gli addossavo nessuna colpa ma non avevo voglia di conoscerlo. Ho cambiato idea quando, di recente, dopo un banale incidente avvenuto a Gonnosfanadiga, ho sentito reazioni scomposte, accuse pesanti eppure nessuno si era fatto male. Il giovane alla guida dell’auto finita fuori strada è stato messo alla gogna, sono stati tirati in ballo anche questioni come l’educazione impartita dai genitori e sono spuntati messaggi carichi d’odio. Non si può vivere così».

Parole gravi, totale assenza di perdono e compassione hanno spinto Franca Pala a chiamare al telefono Angelo Melis. All’incontro era presente anche Sergio Figus, il loro amico che ha sempre fatto da tramite. «Angelo- si commuove Franca Pala – è partito da San Gavino per venire a conoscermi, quando l’ho visto scendere dalla macchina ho sentito un turbinio di emozioni. Dopo avergli stretto la mano, gli ho detto che avrei voluto che questo nostro incontro gli portasse un po’ di serenità. Lui mi ha risposto che ha bisogno di felicità e che sapere di essere perdonato è l’unica cosa che può dargliela». Non si trattiene Franca Pala e in un pianto misto di gioia e dolore con un filo di voce dice: «L’ho perdonato. Portare rancore a quest’uomo che ha ancora vivo il ricordo di quel giorno non fa bene a nessuno di noi. Io di sicuro ho trovato la pace e ho chiuso così un cerchio del quale ora rimane solo il ricordo amorevole di mia mamma».

Non ho mai ritenuto Angelo Melis responsabile di quell’incidente in cui morì mia madre insieme ad altri tre compaesani di Gonnosfanadiga. Capisco il suo stato d’animo: ha sempre chiesto notizie dei familiari delle persone morte il 29 marzo del 1985