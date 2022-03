Dopo tre anni la Asl riaccende il mammografo 

Le più fortunate si sono rivolte ad altre strutture, alcune hanno rinunciato a curarsi (decisione sempre più diffusa fra gli utenti delle zone interne). «Finalmente riusciamo a rimettere il mammografo in funzione – ha detto Rita Aida Porru sindaca di Nurallao e membro della commissione sanità della Comunità Montana – abbiamo vinto una piccola battaglia che durava da tre anni, siamo arrivati a un risultato con l’aiuto di tutti, il fatto che il direttore abbia scelto l’otto marzo per riattivare il servizio è una bella soddisfazione».

Martedì otto marzo, festa della donna, all’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili ripartirà il servizio di mammografia sia per lo screening che per la diagnosi. Una notizia annunciata direttamente dal nuovo direttore della Asl di Cagliari Marcello Tidore che sarà presente a Isili in una giornata simbolo per tutte le donne e non solo. Il manager si è insediato da poco più di due mesi e solo una settimana fa ha incontrato i sindaci e i membri del comitato Sanità bene Comune assicurando la sua disponibilità e la volontà di ricostruire la sanità del territorio mattone dopo mattone. Il primo passo per mantenere le promesse fatte è arrivato prima del previsto con la riattivazione di un servizio che al San Giuseppe manca da anni e che ha creato tanti disagi alle donne del Sarcidano-Barbagia di Seulo.

La battaglia

Le più fortunate si sono rivolte ad altre strutture, alcune hanno rinunciato a curarsi (decisione sempre più diffusa fra gli utenti delle zone interne). «Finalmente riusciamo a rimettere il mammografo in funzione – ha detto Rita Aida Porru sindaca di Nurallao e membro della commissione sanità della Comunità Montana – abbiamo vinto una piccola battaglia che durava da tre anni, siamo arrivati a un risultato con l’aiuto di tutti, il fatto che il direttore abbia scelto l’otto marzo per riattivare il servizio è una bella soddisfazione».

Un coro di reazioni positive ha accompagnato la notizia. «Siamo soddisfatti e ci auguriamo che a questo gesto ne seguano presto altri, la lista dei disservizi sanitari purtroppo è molto lunga», aggiunge il presidente dell’ente montano Samuele Gaviano. «In diverse occasioni abbiamo denunciato questa criticità – ricorda il sindaco di Isili Luca Pilia – è una prima riposta positiva da parte del direttore che così potrà garantire al territorio un servizio utile e fondamentale».

Le criticità

Sul tavolo di lavoro che Marcello Tidore ha avviato restano comunque tanti altri problemi per i quali il territorio chiede soluzioni definitive. «Un primo passo positivo – commenta il sindaco di Escolca Eugenio Lai –: il presidio San Giuseppe è ancora lontano dai livelli minimi dei servizi richiesti dai cittadini perché sia garantito il diritto alla salute». Dopo anni di vertenze, incontri, dibattiti e manifestazioni anche per il comitato il riavvio della mammografia è una piccola grande vittoria. «Questo gesto da parte del direttore – sono le parole della portavoce Gabriella Serra – è molto importante, il mammografo è fermo da anni e finora nessuno ci aveva messo mano, noi denunciamo tante cose che non vanno bene ma siamo pronti a far sapere ciò che di buono si fa, la nostra lotta continua». Conclude il sindaco di Esterzili Renato Melis: «Si tratta di un servizio atteso da troppo tempo, speriamo sia l’inizio di un’inversione di tendenza».

