«Dopo tanti sacrifici sono sulla Bbc» 

«Negli ultimi dieci anni, a Londra, ho fatto la cameriera, la commessa e poi la receptionist ma non ho mai perso di vista il mio obiettivo. Ogni sacrificio è sempre stato fatto per un solo motivo: volevo diventare una cantante». Quand’è arrivata nella capitale britannica, dieci anni fa, Jessica Piras di Gonnosfanadiga non capiva nemmeno la lingua. Ora in arte è Missy J, e qualche giorno fa, in occasione dell’uscita del suo primo singolo “Tell me”, ha ricevuto la sua prima intervista dalla Bbc Radio.

Determinata

«Ho sempre saputo cosa avrei voluto fare da grande – giura – e che le probabilità di riuscire sarebbero state diverse rispetto a quelle di un qualsiasi altro lavoro. Ma non mi sono mai arresa: cantare è tutto ciò che voglio». La determinazione l’ha portata, a 21 anni, a lasciare paese e famiglia: «Per i giovani – racconta – non è facile realizzare i propri sogni in un mondo che sembra non avere posto per nessuno. Ma non bisogna mollare mai».

Ora si guarda indietro e racconta il suo percorso: «Sono partita da Gonnosfanadiga piena di paure e sono andata a Roma. Poi mi sono trasferita a Londra». Non è stato facile: «Non conoscevo la lingua e non mi sentivo a mio agio». Non ha mollato e ha accettato diversi lavori. Ora si gode la realizzazione di un sogno.

Il debutto

«È uscito il mio primo singolo, “Tell me”, con il mio primo video ufficiale in cui ballo e canto. Dopo diversi tentativi con alcune case discografiche da cui non mi sentivo rappresentata, ho trovato quella giusta, la SunCity, con produzione We Are Verified». Per festeggiare, racconta, «sono salita sul primo aereo e sono tornata a casa, a Gonnos. Devo tantissimo alla mia famiglia: mi hanno supportato in qualsiasi momento. E la mia passione per la musica è nata proprio a casa». La musica è un affare di famiglia: «Mio nonno era musicista, mio zio e mio papà hanno sempre cantato e suonato».

Radio di Stato

Il singolo di Missy J, quasi 3.000 visualizzazioni su YouTube, ha incuriosito la Bbc Radio: il 20 agosto il giornalista Rob Jelly ha intervistato, tramite Skype, la cantante sarda: «Ero emozionatissima, non riuscivo a crederci. Rob Jelly ha detto che adora la mia canzone e che sarebbe felicissimo di sentirmi in un pezzo in italiano. La canzone adesso è molto ascoltata a Londra».

“Tell me”, scritta in parte da Jessica, è un pezzo ballabile che segue i ritmi latini e pop. Il testo è per metà in inglese e per metà in spagnolo. «Sono felice di come stanno andando le cose. Spero che sia solo l’inizio: a breve uscirà un secondo singolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA