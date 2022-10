«Dopo lo sparo nessuno mi ha aiutato» 

Alle 8.30 di domenica, Dessì era in località Is Mulinus, all’ingresso di Arbus dalla provinciale per Gonnosfanadiga, per una battuta di caccia in solitaria, ma evidentemente non era stato l’unico ad aver avuto quest’idea. In qualche angolo della zona c’era un altro cacciatore, colui che l’ha impallinato. Dessì, infatti, è stato raggiunto accidentalmente al ginocchio sinistro da un colpo di fucile da caccia. È stato, comunque, particolarmente fortunato perché della rosata di un colpo a pallettoni scagliata verso il basso, soltanto un proiettile lo ha raggiunto, gli altri si sono persi fortunatamente nel vuoto. Un colpo all’arteria femorale sarebbe stato fatale. Anche per via dei soccorsi tempestivi, nonostante le urla del ferito, nessuno si è fatto vivo. In ogni caso, tutto sommato è andata bene, una tragedia evitata in un territorio dove la caccia è uno degli sport preferiti e gli incidenti sono frequenti.

«Sull’incidente – prosegue Dessì – veramente ho poco da dire. Mi trovavo a caccia da solo in una zona che conosco da anni. Improvvisamente ho avvertito un forte bruciore al ginocchio. Non riuscivo a capire, ero stordito. Ho cominciato a urlare a più non posso, a chiedere aiuto. In campagna è difficile che ci sia qualcuno. A fatica ho raggiunto la mia macchina. Ho telefonato ai miei familiari. Sono stati loro ad accompagnarmi al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino». Visitato e medicato, è stato dimesso con una prognosi abbastanza contenuta con ritenzione di un pallettone. «Sono a casa, aspetto che mi chiamino per l’intervento chirurgico», conclude.

«Un attimo terribile: un dolore forte e nessuna risposta al mio grido di aiuto, in aperta campagna». Sebastiano Dessì, 58 anni, carrozziere di Arbus, racconta la brutta avventura di domenica, quando durante una battuta di caccia, della rosata di un colpo a pallettoni scagliata verso il basso, un proiettile lo ha colpito a un ginocchio. Aggiunge: «Sono stato fortunato, dicono che se la cartuccia avesse raggiunto il femore avrei rischiato davvero grosso». Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della locale stazione, coordinati dal comandante della compagnia di Villacidro, Francesco Capula.

Il racconto

La dinamica

L’inchiesta

Indagini a tutto campo da parte dei carabinieri della Compagnia di Villacidro che da ieri mattina lavorano per identificare il cacciatore che, dopo aver ferito il carrozziere, non si è preso le sue responsabilità. E per ricostruire l’esatta dinamica di quello che sembra essere un incidente di caccia, ieri hanno raccolto diverse testimonianze di altre persone del posto, in modo da ricostruire con precisione la successione dei fatti. C’è anche da verificare la natura della battuta di caccia di domenica, secondo il calendario venatorio della Sardegna, nessuno avrebbe dovuto sparare a pallettoni. Invece a Is Mulinus qualcuno l’avrebbe fatto, ma per il momento resta senza nome.

