Dopo le risse un mezzo coprifuoco 

«Ci abbiamo provato con il dialogo, abbiamo chiesto la collaborazione delle famiglie, sono stati avviati progetti e iniziative sul piano sociale. Non è servito a niente. Adesso reagiremo. Non possiamo tollerare il comportamento di ragazzini ubriachi, convinti che la città sia la loro. Ora saremo inflessibili»: a 48 ore dalla bagarre in pieno centro, Settimo Nizzi annuncia una raffica di misure “anti sballo”. Il sindaco di Olbia ha adottato una serie di provvedimenti sulla base dei rapporti della Polizia locale e dei Servizi sociali. La misura più importante prevede il divieto del consumo di alcolici all’esterno (vie e piazze) in un ampio settore della città, sino al prossimo 23 giugno. In pratica, il divieto riguarda l’area teatro delle risse tra minorenni e delle aggressioni ai danni delle forze dell’ordine e di alcuni turisti.

Divieti e multe salate

Ecco le zone dove non si potrà consumare alcolici, superalcolici e altre bevande per i prossimi trenta giorni: «il perimetro che dalla rotatoria di via Roma arriva sino all’apice del Molo Brin; area del Circolo nautico, viale Isola Bianca sino alla Direzione Marittima, proseguendo per Via Escrivà, area Parco Urbano Fausto Noce, via Boccherini, via Lombardia, via dell’Unità d’Italia». In pratica tuta la parte centrale della città. I negozi di alimentari e i distributori automatici devono restare chiusi dalle 20 alle 7 di mattina. Gli alcolici potranno essere consumati dentro bar e ristoranti e nelle aree di pertinenza dei locali. Le sanzioni per chi vende illegalmente alcolici, ha annunciato il sindaco, vanno dalla chiusura dei locali a multe sino a 5mila euro.

«Comune parte civile»

Il Comune di Olbia, ha detto Nizzi, farà di tutto per identificare i responsabili del sabato di follia in centro, inoltre si costituirà parte civile in eventuali procedimenti penali. Domani, il sindaco parteciperà ad un Comitato per l’Ordine pubblico con il Prefetto di Sassari. In Comune c’è rabbia, palpabile, ma anche delusione e preoccupazione per una situazione che vede troppi atteggiamenti irresponsabili, anche all’interno delle famiglie.

