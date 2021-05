Dopo le proteste riaprono le scuole 

Non hanno aspettato le nuove disposizioni dell’Ats e ieri con due ordinanze i sindaci di Carbonia e Iglesias hanno disposto la riapertura delle scuole a partire da lunedì prossimo. Le decisioni sono arrivate al termine di un’altra giornata in cui non sono mancate proteste e polemiche.

La protesta

Ieri pomeriggio sotto la pioggia una delegazione di genitori ha simbolicamente organizzato un sit-in davanti alla scuola elementare di Is Meis, ancora chiusa nonostante l’assenza di positivi. «Abbiamo provato ad incontrare l’amministrazione ma non siamo stati ricevuti – dice Giovanna Amorino, madre di una bambina che frequenta le elementari di Is Meis – nessuno tra alunni, familiari e personale è risultato positivo. Per noi la scuola rimane un posto sicuro, perché la tengono chiusa?». Molte famiglie hanno dovuto rimodulare la propria vita per permettere ai figli di seguire la didattica a distanza. «Ho 3 bambini che frequentano scuole diverse, tutte ancora chiuse – racconta Daniela Longu – sono stata costretta a fermarmi col lavoro, come faccio a far seguire la Dad a tutti? Alcune famiglie usufruivano dei computer messi a disposizione dalla scuola, ma la chiusura repentina non ha permesso di accedere al prestito, anche la segreteria era chiusa». Nella tarda serata i genitori sono stati informati dell’ordinanza. Problema risolto, almeno per il momento.

Le ordinanza

La fine delle restrizioni imposte dalla fascia arancione e il ritorno della Sardegna in giallo coinciderà, in città, anche con la ripresa delle lezioni in alcune delle scuole chiuse la settimana scorsa. Il sindaco, ieri sera, ha firmato un'ordinanza relativa alla ripresa delle attività in cinque istituti: Primaria di via Roma, che fa parte dell'istituto comprensivo “Pietro Allori”, Primaria del Villaggio Operaio con annessa una sezione dell'Infanzia Col di Lana, entrambe appartenenti al comprensivo “Eleonora d'Arborea”, Minerario “Asproni” con sede in via Roma e Centro provinciale per l'istruzione degli adulti. Nei giorni scorsi dure critiche erano arrivate dai consiglieri di minoranza, i quali avevano contestato con fermezza «le modalità e le tempistiche con cui il sindaco ha deciso di chiudere gli istituti di ogni ordine e grado. Nella tarda serata di ieri anche la sindaca Paola Massidda ha firmato l’’ordinanza per la riapertura di tutte le scuole di Carbonia. Il provvedimento riguarda anche il trasporto degli studenti e le attività di gruppo negli istituti cittadini. Dopo le proteste dei sindaci di Carbonia e di Iglesias nei giorni scorsi l’Ats ieri ha inviato un comunicazione per fare chiarezza sulla situazione. Il documento è stato inviato anche ai primi cittadini di Sant'Antioco, Santadi e Villamassargia. L’azienda per la tutela della saluta fa sapere che i disservizi sono stati originati «dai comportamenti irresponsabili da parte di persone che, in fase di tracciamento hanno volutamente ommesso di comunicare i loro contatti, e altre che non hanno rispettato le misure di isolamento domiciliare».

