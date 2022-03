«Dopo l’attentato, un’ondata di solidarietà» 

«Questa notizia è stato un fulmine a ciel sereno che mai mi sarei aspettato e che mi ha colto nel mezzo di un appuntamento importante a Roma, lontano dalla mia famiglia». Tre fucilate nella notte tra mercoledì e giovedì, sono state esplose contro la casa della suocera del presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu, in viale Umberto a Fonni. In casa non c’era nessuno, la suocera è residente nel sassarese. Sul muro laterale dell'abitazione è apparsa la scritta «Grazie sindacato Battista sindacato». Un grave attentato intimidatorio che alimenta la tensione attorno al mondo delle campagne, già alle prese con siccità, caro carburante e prezzi alle stelle per i mangimi. Ieri Cualbu e Coldiretti, sono stati raggiunti da un’ondata inarrestabile di solidarietà che ha varcato anche il Tirreno. La sindaca di Fonni, Daniela Falconi, ha convocato lunedì un consiglio comunale straordinario.

Sotto attacco

Il presidente di Coldiretti, appena rientrato da Roma al telefono si limita a dire poche parole «è stato un fulmine a ciel sereno che mai mi sarei aspettato. Sono dovuto rientrare anticipatamente da Roma. Sono stato sommerso insieme alla mia organizzazione da un’ondata di calore e affetto da ogni angolo della Sardegna e tantissimi anche da oltre Tirreno, dal mondo agricolo e non solo. Ringrazio tutti, mi aiutano ad alleviare e superare questo momento e ripartire più determinato di prima, per proseguire nel percorso che stiamo portando avanti e che ha portato dei risultati importanti nonostante le grossissime difficoltà e relativamente a questo momento difficilissimo che sta attraversando il nostro comparto e la nostra Sardegna».

L’attentato e le indagini

L’attentato attorno all’una della notte tra mercoledì e giovedì. Tre i colpi di fucile esplosi contro la casa della suocera di Cualbu. In casa non c’era nessuno. Il presidente di Coldiretti Sardegna non abita a Fonni, così come i parenti. Tre fucilate in rapida successione, che hanno colpito il portone, la serranda e la finestra. Tre colpi di fucile che non erano caricati a pallettoni. E questo, nella Barbagia, è comunque un segnale da non sottovalutare. Sul posto gli agenti del commissariato di Gavoi e quelli della Squadra Mobile di Nuoro, diretta da Fabio Di Lella, che hanno avviato le indagini. Sono state acquisite le registrazioni di alcune telecamere della zona, anche se è probabile che chi ha agito abbia scelto di passare dalla parte posteriore, dietro il cimitero lungo la strada che conduce a Desulo. Si indaga a 360 gradi, ma la pista del mondo delle campagne, dove è esploso il malcontento tra pastori e agricoltori per l'aumento del carburante e delle materie prime, è quella più accreditata.