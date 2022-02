«Dopo l’assoluzione pronto a tornare alla politica attiva» 

Mario Puddu è ora pronto a tornare in politica: «Anche se in realtà, visto il ruolo e la responsabilità che avevo nel M5s, non ne sono mai uscito», ammette l’ex sindaco di Assemini, assolto in Cassazione e in Appello, dopo la condanna in primo grado con l’accusa di abuso d’ufficio. «Si è portati a pensare che chi inizia a fare politica non smetta più. In questi anni mi sono occupato del ristorante e dei miei interessi».

Ieri ha salutato alcuni suoi vecchi dipendenti comunali. Tra un anno si candida?

«Non lo so e non posso deciderlo da solo. Da qua a un anno ci sono diversi appuntamenti elettorali: vediamo dove potrò essere utile. In ogni caso se riprendo a fare politica attiva sarà per cambiare le cose e ottenere risultati, non per scaldare la poltrona».

Il cruccio è essersi dovuto ritirare dalle Regionali. Ci riprova?

«Chi lo sa, di certo non mi piace lasciare i conti in sospeso. Dovermi ritirare ha fatto male a me, ai miei cari e al M5s. Il 18 ottobre 2018 ero l’unico candidato ed ero dato per vincente o secondo».