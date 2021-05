Dopo la salvezza Cragno ora ha un sogno Europeo 

Un po’ di rossoblù in azzurro. Ci sarà anche Alessio Cragno mercoledì prossimo all’Arena con l’Italia che, alle 20.45, sfiderà San Marino. E vuole esserci pure a Euro 2020: da terzo portiere, ma poco importa.

Il ballottaggio

Contro San Marino, amichevole che si sarebbe dovuta disputare l'anno scorso in onore del centenario del Cagliari, non è detto che giochi. Davanti a lui ci sono Gigio Donnarumma e il sardo Tore Sirigu, ma può anche essere che il ct Roberto Mancini gli riservi qualche minuto in campo, in quella che è diventata la sua città d’adozione. Un fatto è certo: il ventiseienne portiere di Fiesole è comunque in lizza per un posto per l’Europeo, anche se da comprimario. Alle spalle del numero 28 del Cagliari, infatti, preme per restare nel gruppo che proverà a competere per il titolo continentale pure Alex Meret, estremo difensore del Napoli, in un momento di forma straordinaria. Di due anni più giovane del collega, in campionato Rino Gattuso gli ha talvolta preferito l’esperto Ospina, ma le quotazioni del gioiello scuola Udinese sono risalite in fretta grazie a prestazioni superlative come quella offerta contro i rossoblù al “Maradona”.

I numeri

Ritornando a Cragno, è stato “bombardato” per gran parte della stagione, soprattutto nel periodo della gestione Di Francesco, quando la difesa faceva acqua da tutte le parti. In 33 presenze (2970 minuti) ha subito 52 reti e rimediato un’ammonizione. Si è reso protagonista di 126 parate: ha mantenuto la porta inviolata per sei volte e non ha parato neppure un rigore sui cinque tirati dagli avversari quest’anno contro il Cagliari. Le prestazioni sempre al top, nonostante l’annata disgraziata, che si è chiusa con una salvezza miracolosa, potrebbero convincere Mancini a puntare sull’esperienza maturata dall'estremo toscano.

Gli altri sardi

Chi di sicuro farà parte del gruppo azzurro all’Europeo è Tore Sirigu, secondo di Dommarumma ed elemento di esperienza assoluta. Spostando l’attenzione al centrocampo, un titolarissimo di Mancini sarà un altro sardo: Nicolò Barella. All’Arena ci sarà soprattutto lui, in campo contro San Marino e nella Nazionale che svolgerà un pre ritiro al Forte Village tra martedì e giovedì prossimi. Entro la mezzanotte di martedì primo giugno, poi, il ct ufficializzerà la lista dei 26 azzurri che prenderanno parte al torneo continentale. Per ora sono 33 i convocati di Mancini per mercoledì a Cagliari. Tra i portieri Cragno, Donnarumma, Meret e Sirigu. Come difensori Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Mancini, Spinazzola e Toloi. Tra i centrocampisti Barella, Castrovilli, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi e Verratti. In attacco Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Grifo, Immobile, Insigne, Kean, Politano e Raspadori.

