Dopo il rogo s’infiamma la polemica 

Dal Comune di Scano Montiferro un messaggio chiaro «contro l’inerzia del governo regionale che, a un anno dalla tragedia, alle chiacchiere e ai proclami da campagna elettorale, non ha fatto seguire la concretezza delle azioni, indispensabili al rilancio e salvaguardia del Montiferru» sbotta il sindaco. L’assenza di Scano segna il distacco da «questo modo irresponsabile di gestire il bene pubblico – prosegue Flore Motzo - Invitiamo le istituzioni del Montiferru a uscire dalla via del compromesso per passare alla mobilitazione pacifica delle collettività colpite dal disastro, della società civile, dei lavoratori affinché i governanti regionali siano messi di fronte alle proprie responsabilità. Il tempo delle interlocuzioni e degli incontri sterili è finito: riesumarlo significa alimentare l’attendismo politico di chi, sordo alle richieste di un territorio piagato, fa della promessa vana il principale strumento di autoperpetuazione politica».

L’ex procuratore Ezio Domenico Basso lo aveva anticipato nei mesi scorsi e adesso c’è l’ufficialità. «È stato un evento senza precedenti – aveva dichiarato – c’era una configurazione meteorologica da “tempesta perfetta” con venti e temperature africane che in quelle montagne hanno fatto aumentare in maniera esponenziale la forza delle fiamme».

Cuglieri e Santu Lussurgiu, due comunità unite dalle dolorose ferite dell’incendio dell’estate scorsa. Non vogliono dimenticare e pretendono che non accada mai più. Proprio nel giorno dell’anniversario quando a Santu Lussurgiu e Cuglieri vengono organizzate due tavole rotonde con vari esperti arriva la comunicazione ufficiale dalla Procura di Oristano: inchiesta chiusa, nessun colpevole per il maxi rogo, fu un fatto accidentale. E intanto s’infiamma la polemica: oggi il grande assente sarà l’amministrazione di Scano Montiferro in polemica con la Regione.

L’inchiesta

La polemica

Tavole rotonde

I due convegni in programma oggi sono l’occasione per «fare il punto su ciò che è stato finora realizzato e sui programmi di recupero del territorio che necessita di interventi urgenti» spiega Pierpaolo Arca dell’Associazione Montiferru. A Santu Lussurgiu, con la onlus Effetto Palla in prima linea, riflettori puntati sul bosco, sulla flora e la fauna selvatica fortemente colpita. «Vogliamo raccontare cosa è accaduto e capire quali sono le prospettive future» ribadisce la presidente Monica Pais.

