Dopo il rogo esplode la protesta 

Dopo il rogo e la grande paura si contano i danni. Ma non mancano le proteste dei cittadini, preoccupati per la presenza di una grande discarica nell’area dove domenica si sono levate altissime le fiamme che hanno minacciato alcune case. Gli incendiari sono tornati in azione anche ieri, ma si è trattato di due roghi di lieve entità.

Proteste e polemiche

Ora che le fiamme sono state spente, si procede con la conta delle danni, che fortunatamente, non hanno interessato cose o persone. Sono infatti andati in fumo alcuni ettari di sterpaglie, alberi e macchia mediterranea, oltre a numerosi rifiuti di ogni genere. La rabbia dei residenti non si è fatta attendere: «Tutte le estati viviamo con l’incubo del fuoco – dice Annamaria Loi, residente in via Sennori – ogni volta che sentiamo odore di fumo speriamo che non arrivi fino alle nostre case, ma purtroppo è già successo. Domenica mi sono barricata in casa, piena di rabbia ed impotente davanti a tutto questo. La città meriterebbe maggiore decoro, a partire dalla messa in sicurezza di queste aree». Stavolta le fiamme si sono spinte a pochissimi metri dalle case, fino a lambirle. Solo il puntuale intervento delle squadre antincendio ha evitato il peggio: «Unità giunte da tutto il territorio sono state impegnate dalle 16 alle 20, evitando che il fuoco arrivasse alle case – spiega Marco Lorettu, volontario della Protezione civile Avdag Gonnesa – siamo stati messi a dura prova ma il lavoro di squadra ha permesso di avere la meglio sulle fiamme>.

Discariche e degrado

Dopo che l’intera area è stata bonificata, è emerso uno scenario desolante. C’era una vera a propria discarica di materiali altamente inquinanti, come plastica e pneumatici, che fino a domenica erano rimasti celati tra la vegetazione: «È una vergogna, il fuoco viene appiccato quasi tutti i giorni – racconta Giampietro Corda, residente in via Capodistria – abbiamo denunciato più volte la situazione di abbandono in cui versa questa zona, ma nessuno interviene. La nostra casa era avvolta da un fumo nero densissimo, si è evitato il peggio solo perché noi abbiamo ripulito attorno alle nostre abitazioni».

Rischio di incendi

Tanti cittadini, soprattutto nelle periferie, lamentano disagi causati dai terreni abbandonati a se stessi: «Ho provveduto personalmente a ripulire una parte del terreno che confina con la mia proprietà – spiega Santino Melis, residente in via Galileo Galilei – qui passa il Cammino di Santa Barbara, non è un bello spettacolo da far vedere ai pellegrini. Il rischio di nuovi incendi è reale».L’ordinanza comunale prevede che tutti i terreni siano messi in sicurezza contro gli incendi entro il primo giugno, ma è evidente che ci siano forti ritardi, soprattutto negli spazi di proprietà di enti pubblici o grandi società, come ad esempio Area e Ligestra: «Abbiamo chiesto agli uffici di verificare se Ligestra abbia provveduto a mettere in sicurezza i terreni in cui domenica si è sviluppato l’incendio – dice il vice sindaco Gianluca Lai – ci sarà un’indagine e agiremo conseguentemente».

