Dopo il rogo, emergenza ambientale 

La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un’inchiesta per incendio aggravato doloso, il rogo di immense proporzioni che, sabato pomeriggio, ha distrutto la Gesam, lo stabilimento per la differenziazione dei rifiuti di Truncu Reale. Oltre quaranta ore di fuoco con temperature che hanno superato gli ottocento gradi hanno generato una colonna di fumo che da due giorni è visibile nei cieli della zona industriale di Sassari. Dei tre capannoni della Gesam, solo uno si sarebbe salvato, seppure il calore potrebbe aver causato danni strutturali. Il vasto incendio ha fatto collassare il tetto di uno dei maggiori depositi e ne ha compromesso un secondo, strutture che contenevano gli impianti di lavorazione per lo stoccaggio di materiale plastico, carta e cartone, tonnellate di rifiuti urbani e industriali andati in fumo.

I danni

Le lingue di fuoco, spinte dal vento, hanno raggiunto le zone circostanti, minacciando le attività industriali confinanti. Rischio contenuto grazie all’intervento degli elicotteri. Si calcolano danni ingenti e conseguenze ambientali di grave entità, valutazioni che saranno al centro dell’incontro nei prossimi giorni in Prefettura tra il sindaco, Nanni Campus, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Gianfrancesco Monopoli, il comandante provinciale dell'Ispettorato del Corpo forestale Giancarlo Muntoni e gli esperti dell’ Arpa. L’inferno di fuoco che si è scatenato sabato, poco dopo le 14, ha messo a dura prova le squadre dei vigili del fuoco rimaste impegnate per due notti, supportate da polizia locale e corpo forestale che hanno operato grazie alla potente torre-faro, messa a disposizione dal Comune alla Protezione civile per illuminare la zona e consentire così di proseguire le operazioni anche nelle ore notturne. All’alba di ieri l'attività di monitoraggio e di spegnimento è proseguita con l'elicottero della base di Alghero, che ha effettuato sganci d'acqua di precisione. La lotta al fuoco è proseguita tutta la notte di domenica. La prossima emergenza da affrontare sarà quella di individuare un nuovo centro dove poter conferire la plastica.

Morte sul lavoro

Intanto la Procura, che indaga sulla morte di Antonio Masia, l’operaio 53enne della Gesam deceduto il 25 luglio scorso per cause ancora da accertare, sta concentrando le indagini sulla documentazione e sui cellulari dei circa 40 dipendenti dell’impianto, sequestrati dagli agenti della polizia poco prima che scoppiasse l’incendio.