Dopo il nubifragio, piovono accuse 

Il rumore della pioggia, che a Terralba fa sempre paura, arriva in Consiglio comunale. Nessuna infiltrazione dai muri, ma tanti interrogativi dai consiglieri di minoranza dopo che l’intera cittadina alcuni giorni fa è andata in tilt a causa della prima bomba d’acqua della stagione autunnale. Cristina Manca, Alessandro Murtas, Gabriele Espis, Sebastiana Floris e Luca Marongiu durante il prossimo Consiglio comunale chiederanno chiarimenti alla Giunta, con l’obiettivo di dare risposte urgenti ai cittadini che vivono con l’incubo di ritrovarsi la casa allagata.

La protesta

«Un violento acquazzone per circa 20 minuti ha tenuto molte famiglie e attività commerciali con il cuore in gola - urlano i consiglieri - Un incubo che, in alcune zone, si pensava superato con i recenti lavori di efficientamento del sistema fognario e drenante delle strade». I consiglieri chiederanno se la pulizia delle caditoie è stata effettuata regolarmente ma anche perché il sistema drenante e fognario non ha garantito la sicurezza delle abitazioni. «Come mai anche i tratti stradali di recentissima realizzazione con nuovi impianti di sotto servizi, hanno presentato le medesime criticità del passato? Perché le opere di mitigazione previste nel centro abitato per attenuare il rischio di allagamento non sono state ancora realizzate? I terralbesi sono stufi di vivere con l’angoscia e di fare la conta dei danni dopo ogni acquazzone» attaccano.

Gli interventi

L’assessore ai Lavori pubblici Andrea Grussu fa il punto della situazione: «I problemi ci sono stati, inutile negarlo ma è anche vero che ormai da tempo stiamo intervenendo in diverse zone per potenziare le reti di drenaggio – spiega – L’inizio dell’ultimo intervento risale a pochissimi giorni fa nella parte bassa di viale Sardegna. È da anni che con piccoli lavori tentiamo di allontanare i rischi ma non si tratta però di progetti risolutivi. Per mettere fine agli allagamenti servono opere strutturali di un certo livello che da solo il Comune non può fare». Grussu sulle caditoie è chiaro: «Sono state tutte pulite, è vero però che quelle presenti sotto gli alberi a pochi giorni dalla pulizia si sporcano nuovamente a causa delle foglie. Così come quelle presenti vicino ai bar dove in tanti abbandonano le sigarette».