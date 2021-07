«Dopo i disordini porto via i ragazzi» 

«Forse avevano bevuto un po’ troppo e non hanno saputo reggere qualche provocazione: per la serenità collettiva li abbiamo riportati a Milano ma il nostro progetto educativo resta validissimo».

La tensione

Sono state giornate ad alta tensione quelle che ha dovuto affrontare don Gino Rigoldi, da quasi mezzo secolo cappellano dell'Istituto penale per minorenni Beccaria di Milano, fondatore della Comunità Nuova onlus: ha destato allarme, costringendo all’intervento i carabinieri e inducendo il sindaco Ignazio Locci a contattare il Prefetto, il comportamento di alcuni (tre in particolare) dei ragazzi extracomunirtari inclusi in un percorso di reinserimento sociale che comprende anche brevi vacanze a Sant’Antioco, a Maladroxia. Vacanze che però non sarebbero consistite solo in sane nuotate e spensieratezza. La cronaca ha dovuto registrare schiamazzi in paese e nella piazzetta della frazione balneare (su Facebook sono giunte segnalazioni di famiglie allarmate) e una furiosa rissa con due giovani antiochensi feriti a bottigliate. Cui si somma un presunto tentativo di ritorsione alcune sere da parte di un nutrito gruppo di giovani locali: «Si son presentati sotto casa nostra con bastoni e sassi: ho dovuto chiamare i carabinieri», racconta don Gino.

Le polemiche

Ora che i tre ospiti sono stati riportati a Milano, il sacerdote cerca di smorzare le polemiche ma, considerato il suo spessore intellettuale e culturale, senza neppure nascondersi dietro a un dito: «Può essere capitato che qualcuno abbia ecceduto magari con l’alcol e abbia esagerato e ce ne dispiace: è un periodo in cui i giovani, i nostri e i locali, magari sotto stress per il Covid, manifestino ipersensibilità alle provocazioni e questo non deve avvenire ma ciò non deve inficiare il programma educativo che ha un respiro nazionale». Alcuni dei giovani, che don Gino considera come figli adottivi, sono per giunta arrivati in Italia (Sardegna e Sicilia) a bordo dei barconi di fortuna dall’Africa del nord: «Alcuni sono finiti in carcere, altri li avevamo con noi poco più che adolescenti e una volta raggiunti i 18 rischiavano di finire per strada: tutti hanno bisogno di comprensione e, a parte gli episodi circostanziati che noi stessi condanniamo, non accetto giudizi sbagliati su di loro». Don Gino si è pure confrontato con le forze dell’ordine. Lo ha fatto subito anche Ignazio Locci con una lettera di alcuni giorni fa al Prefetto cui è stato chiesto di potenziare il servizio di controllo: «La nostra comunità è aperta all’accoglienza e siamo lieti di far parte di questo progetto sociale – sottolinea il primo cittadino - ma con altrettanta forza ribadiamo che non sono gradite persone avvezze a turbare l’ordine pubblico: chiediamo un intervento presso la Fondazione per valutare se sia ancora opportuno proseguire i progetti a Sant’Antioco». La condanna di Locci« è verso tutti i facinorosi». E conclude: «L’attività di don Gino è difficilissima ed encomiabile, ma non tolleriamo più disordini».