Dopo gli spintoni la 107 slitta ancora 

«Per il ruolo che ricopro sono il primo responsabile di ciò che avviene dentro quest’Aula, e il primo che fa ammenda rispetto all’immagine che di quest’Aula si dà all’esterno». Il presidente Michele Pais non si tira indietro e si assume gran parte delle responsabilità per lo spettacolo dato mercoledì notte dal Consiglio regionale. Urla, spintoni e insulti al termine dei lavori: una rissa evitata grazie al buon senso di pochi. «Errori ci sono stati da parte di tutti, me per primo», ha detto ieri in apertura della seduta dedicata alla discussione generale dell’articolo 7 del disegno di legge sugli staff e aggiornata a martedì prossimo alle 10.

La responsabilità

Il tipo di provvedimento in esame non ha aiutato. «È divisivo - ha riconosciuto – ma tutto deve avvenire secondo le regole del confronto corretto». E nel rispetto del Regolamento, «il mio faro», e «chiedo a tutti di non avere dubbi sulla mia intenzione di non superarlo mai: me lo chiede la mia etica, nel rispetto di quest’Aula e di tutti voi».

Il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus condivide solo in parte: «Non si può utilizzare il regolamento per forzare le prerogative dei consiglieri regionali, non ritengo accettabile l’interpretazione data dal presidente che non può considerare decaduti gli emendamenti precedenti all’articolo 7, inoltre sarebbe stato meglio far cessare la seduta per tumulti». Per questo, ieri in Aula ha annunciato l’opposizione al contenuto del verbale della seduta di mercoledì e ha chiesto la verifica immediata di quanto accaduto.

La ricostruzione

La seduta è durata tre ore in tutto, il tempo della presa di coscienza generalizzata e della discussione generale del 7, l’articolo “fulcro” del testo. Nel frattempo, nei corridoi del palazzo rimbalzavano le ricostruzioni più o meno veritiere dei fatti della sera prima. «Chi ha cominciato?», «chi ha provocato chi?», «era una spinta o un pugno?», le domande rimaste senza risposta. Alla fine nomi e cognomi sono stati fatti nel corso dei lavori. «Sono contento per la ritrovata serenità - ha detto Massimo Zedda (Progressisti) – ma segnalo un episodio che sarebbe bene rimuovere con le scuse da parte dell’interessato: in un momento d’ira l’assessore Giorgio Todde ha strattonato la collega Maria Laura Orrù. Siccome noi partecipiamo alle iniziative contro la violenza sulle donne, sarebbe bene che Todde si scusasse sia nei confronti di Gianfranco Ganau (strattonato anche lui), ma soprattutto nei confronti della collega».

L’articolo 7

Tornato il sereno, l’Aula è passata all’esame dell’articolo 7 che disciplina il funzionamento degli Uffici di Gabinetto del presidente e degli staff, ma che soprattutto ne disegna la composizione. «L’articolo fulcro che rappresenta la smania di grandezza del presidente della Giunta», secondo Gianfranco Satta (Progressisti). L’articolo che «può far passare da 22 fino a un massimo di 60 le poltrone nella presidenza della Regione», ha aggiunto Zedda. «Il cuore della norma è il ripristino della relazione tra la responsabilità politica e quella amministrativa», la replica di Stefano Tunis (Sardegna 20Venti).

«Costi dimezzati»

Gli ultimi interventi sono stati dedicati ai costi. «Saranno più che dimezzati rispetto alla cifra di cui si parla da tempo in quest'Aula», ha ribadito il capogruppo del Psd’Az Franco Mula, «mi auguro che prima dell'inizio della prossima seduta possa essere disponibile la tabella con le coperture reali».

Mula ha risposto così al consigliere di Italia Viva Franco Stara, che siede tra i banchi della maggioranza con il gruppo Udc: «Ho sempre sostenuto l'inopportunità del disegno di legge 107, ora chiedo trasparenza», aveva detto tra i primi a intervenire in mattinata. Trasparenza, cioè, sui costi reali del provvedimento. Infatti «si parla di sei milioni di euro ma mi è sempre stato detto che i costi sono quasi a saldo zero. Tuttavia, finché non avrò chiarezza su tutto ciò, come Italia Viva invito anche il gruppo Udc di cui faccio parte a non votare più nessun emendamento. Io non voto cambiali in bianco».

