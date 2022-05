Dopo gli abbattimenti ecco i nuovi alberi 

Non si sono ancora placate le polemiche per il taglio di numerosi alberi decennali in via San Gemiliano, via Cagliari e via Tripoli, ma nel frattempo il Comune prova a spegnere le proteste piantando le prime 19 piante di ligustro tra via Cagliari, via Michelangelo, via Raffaello, via Tiziano e via Picasso. Un primo passo verso il futuro piano del verde che dovrebbe portare al censimento e al rilancio delle aree alberate e delle aiuole di Sestu.

Il progetto

«Purtroppo», spiega l’assessora al Verde pubblico, Roberta Argiolas, «per problemi legati al difficile periodo che stiamo attraversando, con conseguenti problemi a reperire forniture, i tempi per la messa a dimora si sono allungati leggermente. Ma grazie a piccoli accorgimenti, si potrà procedere alla piantumazione nonostante le attuali temperature». Nei giorni scorsi gli operai con le gru hanno sistemato i primi alberelli in via Cagliari, lungo i marciapiedi appena risistemati. «La pianta selezionata, ovvero il ligustrum», prosegue l’assessora, «è sempreverde, idonea ad un contesto urbano per la sua resistenza all’inquinamento e per il suo sviluppo contenuto. È caratterizzata da una rapida crescita e dal fogliame folto, così nei mesi primaverili ci regalerà piccoli fiori dal colore bianco seguiti da piccole bacche». Il programma prevede altre piantumazioni su via Dante e via Iglesias.

Scelta partecipata

Il Comune annuncia anche un sondaggio tra i cittadini. «In questo modo», sintetizza l’assessora in una nota, «ognuno di noi avrà la possibilità di contribuire alla scelta dei nostri futuri alberi, decidendo tra le tre tipologie reputate idonee per un contesto urbano. Crediamo in un futuro condiviso, in cui ogni cittadino possa essere partecipe delle scelte che si portano avanti con coscienza e senso di responsabilità». Nelle scorse settimane erano stati proprio i cittadini a protestare, seguiti da interrogazioni dell’opposizione, sui tagli di una decina di pini ad alto fusto in via San Gemiliano, levati per realizzare un pezzetto di pista pedonale, ma anche su grossi alberi sradicati in via Tripoli dove sta sorgendo la nuova caserma e in via Cagliari, segati per far posto ai nuovi marciapiedi.