Dopo due anni torna la sagra del pesce: «Stupiremo gli ospiti» 

Dopo due anni di stop causa pandemia torna la storica sagra del pesce di Giorgino. Una notizia tanto attesa che farà piacere ai cagliaritani e ai tanti turisti che sicuramente non mancheranno all'appuntamento. L’edizione di quest’anno è la numero 36. Le degustazioni saranno sabato 3 e domenica 4 settembre, nel solito luogo, la piazza del Villaggio Pescatori, a partire dalle 20.

La manifestazione però non si limita solo alla parte culinaria, ma avrà anche un’appendice culturale e di intrattenimento: mercoledì 31 agosto ci sarà l’anteprima del documentario “Non è Giorgino”, del regista Davide Melis. Sabato 3 settembre, alle 18:15, si svolgerà invece la messa officiata nella chiesa di Nostra Signora di Fatima, nella piazzetta del Villaggio. Seguirà, alle 19, lo spettacolo per bambini dal titolo “Retornable”, prodotto dal Teatro Sottosuolo, e per l’occasione si esibirà il clown argentino Gaspar Perissinot.

La degustazione dei prodotti tipici del mare raccolti dai pescatori di Giorgino sarà allietata come ogni anno dalla musica: quest’anno a esibirsi sul palco allestito in un lato della piazza sarà il gruppo musicale “Free Time”. Coloro che, per un motivo o per un altro, si saranno persi la possibilità di assaggiare i piatti di pesce nella serata di sabato, non dovranno preoccuparsi, perché si replicherà anche domenica e, anche per quel giorno è previsto l’intrattenimento con lo spettacolo musicale del gruppo “Vincenzo Music”.

Il menù della 36esima edizione della sagra del pesce sarà composto da polpo a insalata, burrida, pisci a collettu, fritto misto della laguna e del Golfo, arrosto di muggini e sardine. Il tutto sarà accompagnato da un bicchiere di vermentino delle cantine Locci-Zuddas. La manifestazione è organizzata dagli abitanti e dal comitato di quartiere Villaggio Pescatori-Giorgino con il patrocinio del Comune, del Cacip, della Fondazione di Sardegna e dell’Autorità portuale. Verranno comunque garantite le misure di prevenzione del contagio da Covid, senza però particolari restrizioni. A Giorgino dunque fervono i preparativi per far sì che sia tutto perfetto per la sagra. Mariano Strazzeri, il presidente del comitato di quartiere «Finalmente dopo due anni ripartiamo. La sagra sarà bellissima», promette, «Siamo stanchissimi ma anche soddisfatti e non vediamo l’ora di rivedere le persone e gustare i prodotti dei nostri pescatori».