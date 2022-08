Dopo 9 anni il Comune batte cassa 

Un atto della Giunta comunale fissa gli indirizzi per onorare finalmente il protocollo d’intesa siglato da Comune e Sardinia Bio Energy (azienda genovese che gestisce dal 2010 una mega centrale a biomassa nel territorio di Serramanna) nel 2013 per sancire l’impegno a realizzare un’opera di infrastrutturazione pubblica del valore di 700 mila euro nel territorio comunale. L’accordo, stagnante da anni, torna all’ordine del giorno grazie all’iniziativa dell’attuale esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera che davanti all’impossibilità di reperire, agli atti del Comune, il protocollo d’intesa sottoscritto a suo tempo, punta sull’interlocuzione con la società genovese, che in località Pimpisu, lungo la strada provinciale 60 per Villacidro, gestisce dal 2010 una mega centrale a biomassa da 100.000 megawatt l’anno.

«Abbiamo trovato disponibilità da parte dell’azienda, molto collaborativa nei nostri confronti, tanto che ci è stato trasmesso il documento di cui non c’è traccia agli atti del nostro ente», commenta il sindaco Littera. Il primo passo è fatto e lo sblocco degli accordi è questione di poco tempo. «L’impegno prevedeva la corresponsione dell’importo di 700 mila euro in tranche da 70 mila euro l’anno. Dalle nostre verifiche si rileva che 5 devono essere ancora corrisposte, da qui l’impegno che prevede per il 2022 la corresponsione di una tranche da 70 mila euro», continua Littera.

Gli interventi

Insomma: il Comune di Serramanna potrà disporre di una parte del tesoretto anche per i prossimi anni. Per il momento ci si dovrà accontentare dell’equivalente di 70 mila euro attraverso interventi generali di infrastrutturazione pubblica con destinazione d’uso sportivo, ricreativo e culturale. Il Comune di Serramanna, che punta sul decoro urbano e sulla valorizzazione degli spazi verdi, ha fatto la lista della spesa. Interventi sono previsti nelle aree di viale Sant’Ignazio e del parco di via XXV Aprile: allestimento e sistemazione aree verdi, ripristino della sentieristica e dei camminamenti, fornitura di alberi, arbusti e piante autoctone, manutenzione di panchine e cestini porta rifiuti, fornitura attrezzatura per la tosatura del prato, cartellonistica informativa, pavimentazione aree gioco, elementi di arredo urbano. Non è tutto. Nel novero delle forniture a carico della Sardinia Bio Energy figurano anche nuovi giochi inclusivi e un bagno prefabbricato. Serramanna si fa quindi bella con i soldi della ditta di biomasse che si era impegnata a versare al Comune anche una somma, 200 mila euro l’anno, a titolo di contributo ambientale. L’accordo, siglato dall’allora sindaco Sandro Marongiu, prevedeva anche la realizzazione di un’opera di utilità pubblica del valore di 700 mila euro. Al silenzio sulla prima parte dell’accordo, corrisponde ora la distensione su quest’ultimo aspetto, con il rilascio della tranche da 70 mila euro per il 2022.