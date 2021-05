«Dopo 60 anni resistiamo ancora» 

Ha festeggiato ieri i 60 anni di attività lo storico “Bar Valentino” di Sorgono. Fondato da Valentino Corriga e dalla moglie Assunta Mereu, quel locale che al tempo sembrava una rischiosa scommessa resiste con tenacia anche in questi anni di crisi economica persino aggravati dalla pandemia. Nella cittadina e in tutta la zona è una delle attività più longeve. Tra Barbagia e Mandrolisai, dove tante attività chiudono, a iniziare dal distributore a pochi passi dal bar che è in disarmo già da tre anni, il Bar Valentino rappresenta un esempio per tanti.

La storia

La serranda del locale si alza per la prima volta nel 1961, in un paese in piena espansione: l’ospedale che muoveva i primi passi e ancora non esistevano il liceo e la scuola agraria. Un bar moderno e alla moda come aveva sempre desiderato Valentino, di origini sorgonesi, ma arrivato nel paese da Laconi per fare il panettiere. Raccontare del bar Valentino è come sfogliare il libro della storia recente di Sorgono. In via 4 Novembre sono tornati i clienti e tra i tavoli all’esterno gli aneddoti si sprecano:tra feste di battesimo e matrimoni, il locale è stato anche la prima sede di esame per la scuola guida. Assunta ricorda tante avventure, a iniziare dagli anni in cui il bar forniva il ghiaccio per l’ospedale. Sempre al passo con i tempi: jukebox fin dai mitici anni ’60, saletta da ballo, teatro di epiche sfide al biliardino, primo televisore a colori per le partite del vittorioso mondiale dell’82.

La resistenza

Oggi a portare avanti il sogno di Valentino, scomparso alcuni anni fa, ci sono la figlia Anatolia e un giovane dipendente. Assunta, la moglie del fondatore, è tornata ieri al bar: non ci metteva piede dal giorno della morte di Valentino. «L’ultimo anno è stato molto duro, ma finalmente ne stiamo uscendo – dice Anatolia che oramai sta dietro al bancone da 20 anni e ha imparato del padre la ricetta per resistere – Stare qui non è un lavoro facile: ci vuole passione, carattere e tanta pazienza. Mio padre praticamente era sempre al bar: era il suo orgoglio e ci teneva tanto come tutta la famiglia –ricorda commossa– La sua esperienza mi ha insegnato che bisogna avere pazienza e accontentarsi di quello che c’è. Abbiamo resistito e ora siamo contentissimi per la riapertura».

“

Abbiamo imparato

da mio

padre

che bisogna

sempre

avere

pazienza e accontentarsi di quello che c’è