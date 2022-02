Dopo 60 anni chiude il negozio di biciclette 

Qualcuno gli ha dato il titolo di sindaco di via Cagliari. Appellativo scherzoso, ma anche una sorta di riconoscimento (seppur virtuale) per certificare come la sua presenza nella strada del centro storico di Iglesias fosse parte integrante di quella zona della città. Al pari del negozio di biciclette (aperto dal padre nel 1964) che ha gestito fino a qualche settimana fa quando, raggiunta l'età della pensione, ha deciso di chiudere.

Fine di un epoca

Franco Cherri, 67 anni, sa che con la serranda della bottega si chiude un'epoca. «Anche se - si affretta a precisare - il marchio continuerà ad esistere e nel capannone della zona industriale proseguiranno assemblaggio e vendita». Condizione irrinunciabile nel passaggio dell'attività al fidanzato della figlia, un giovane con una promettente carriera a Milano che si è innamorato della Sardegna. «Un giovane è più avvezzo a gestire un'attività applicando i criteri attuali», ammette. La storia, però, non si cancella e lui ne è buon testimone. Sia come protagonista diretto («ho servito tre generazioni e mi rende felice aver visto i miei coetanei acquistare per figli e nipoti») sia attraverso l'attività creata dal padre, Mario, che a 33 anni e dopo una serie di successi come ciclista, decise di mettere a frutto la sua esperienza di aggiustatore meccanico (lavorava nella miniera di Monte Agruxau) aprendo il negozio collegato all'officina. Abile nel costruire telai, faceva tutto artigianalmente. Franco, secondo di 3 figli, ha frequentato l'officina fin da bambino: «Stare in giro non era concesso e al mare si andava solo il sabato e la domenica. Ecco perché, paradossalmente, il mio rapporto con la bici è sempre stato abbastanza conflittuale», confida ridendo. Ma dalla bottega e attraverso le vetrine ha avuto una visione privilegiata: soprattutto a partire dal 1976, quando ha preso in mano l'azienda che nei tempi d'oro (anni '90-2000) è arrivata a vendere 18 mila bici all'anno.

I ricordi

«Ho conosciuto una strada e un centro storico pieni di vita e attività: dal falegname al sarto, continuando con gli alimentari e i magazzini del vino, i circoli politici. Grande movimento anche per la presenza dell'esattoria e della ricevitoria del lotto». Al riguardo Cherri racconta un aneddoto: «Quando i sistemi informatici erano utopia, si formavano file dalle prime ore del mattino. Ricordo che tra gli scommettitori abituali c'era una signora la quale, oltre a stabilire le regole per la fila, si rendeva disponibile a stare in attesa per conto di altri in cambio di una somma di denaro». Anche gli acquisti sono cambiati: «Da quando la bicicletta per il primo figlio veniva tenuta con cura e tramandata negli anni, all'epoca in cui lo stesso figlio aveva la fortuna di riceverne diverse nel corso di poco tempo». Non sono mancate le richieste bizzarre: «A mio padre portavano disegni di bici strambe, tipo una ruota grande e una piccola, ma lui si è sempre attenuto ai modelli standard». Unica eccezione: «Ggli adattamenti per consentire di andare in bici anche ai bambini con disabilità, quando ancora non esistevano i supporti».