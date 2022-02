Dopo 26 giornate 22 punti come un campionato fa Serve una nuova impresa 

E a proposito di corsi e ricorsi, il Cagliari oggi ha gli stessi punti (22) della passata stagione, dopo 26 giornate. Non proprio una marcia esaltante, visto che solo due volte i rossoblù hanno fatto peggio: i 21 punti del solito 2007-08 e i 20 del tormentato campionato 2014-15, il primo dell'era Giulini, chiuso con un'amara retrocessione. Oggi come lo scorso anno, due allenatori si sono succeduti in panchina, con Semplici a fare da punto di contatto, subentrante a Di Francesco un anno fa, sostituito in avvio di questa stagione da Mazzarri. Proprio Semplici aveva dato una sterzata: subentrato dopo 23 gare a Di Fra (15 punti, di cui 14 all'andata), il tecnico toscano aveva avuto un avvio bruciante, con due vittorie e un pareggio nelle sue prime tre gare alla guida del Cagliari. Mettendo le due squadre allo specchio, i rossoblù dello scorso anno avevano una vittoria in più (5 contro 4), ma anche due sconfitte in più (12 contro 10). Diverso pure il conteggio dei gol: 29 fatti e 43 subiti un anno fa, 26 e 47 oggi. Ma è diversa anche la situazione in classifica, col Cagliari che oggi condivide il terzultimo posto col Venezia (che ha una gara in meno), a -3 dall'Udinese, quintultima, che ha però due gare da recuperare (e il 4-0 rifilato al Cagliari alla Domus). Nel torneo scorso, invece, i rossoblù erano solitari al terzultimo posto, a -2 dal Torino quartultimo, e a -4 dal Benevento, che poi retrocederà in Serie B. Mentre il Cagliari di Semplici si salverà con 37 punti, 15 dei quali conquistati nelle ultime, entusiasmanti, 12 giornate. Un bottino che, statistiche alla mano, potrebbe esser sufficiente anche alla squadra oggi di Mazzarri.

E quel campionato, preso spesso come punto di riferimento, aveva visto i rossoblù rialzarsi proprio nel ritorno. Un girone iniziato con lo storico 2-1 in rimonta al Napoli e che aveva portato il Cagliari a mettere insieme 11 punti nelle prime sette giornate. Comunque uno in meno rispetto al bottino conquistato dalla Mazzarri's band. Quel Cagliari, alla settima di ritorno, aveva 21 punti e guardava tutti dall'ultimo posto in classifica, a -4 dalla salvezza. Chiuderà a 42 lunghezze, salvo con una giornata d'anticipo, grazie ai 32 punti delle seconde diciannove giornate. Insomma, ad Asseminello capiscono che “si-può-fare”.

Un avvio di girone di ritorno col botto: 12 punti in 7 turni. A guardare indietro, nei campionati a venti squadre, un giro di boa così roboante il Cagliari lo aveva fatto poche volte. Ma i rossoblù si portano dietro il fardello del peggior girone d'andata nella storia del club, 10 punti in 19 gare, come solo nella stagione 2007-08, quella della clamorosa salvezza con Ballardini.

Rincorsa

Il raffronto

Ripartenza col botto

Dodici punti sono un bottino notevole, soprattutto se si guarda a quanto fatto nel corso del girone d'andata. Ma non sono il record rossoblù nei campionati a venti squadre. Il top, dopo sette giornate, sono, infatti, i 15 punti ottenuti nella stagione 2012-13, con la coppia Lopez-Pulga in panchina, anche lì dopo un girone d'andata tutt'altro che da tramandare ai posteri (16 punti al giro di boa). Nel 2008-09 il Cagliari di Max Allegri ripartì conquistando 13 punti, che aggiunti ai 25 dell'andata, portarono i rossoblù a quota 38, al settimo posto. Ci sono poi i 12 punti del 2010-11, con Donadoni in panchina, un bottino eguagliato da Mazzarri. Che, curiosamente, proprio sostituendo l'ex stella del Milan, l'anno prima, diede il via alla sua serie d'oro col Napoli.

