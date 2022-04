Dopo 2 anni una Pasqua normale (quasi) 

Non c’è bisogno di essere religiosi, per ricordarsi di santificare le feste. Il virus del Covid, ad esempio, non lo dimentica mai: ha fatto un’abbuffata di “ospiti” (siamo noi) sotto Natale, e oggi si prepara a farne un’altra con i pranzi familiari o tra amici, e per il SarsCoV-2 c’è carne al fuoco anche per domani, negli “assembramenti” di Pasquetta. E c’è il guinzaglio lungo del Governo, che ormai si è assestato sulla politica del “quasi liberi quasi tutti”, in questa Pasqua appunto “libera” dopo che le due precedenti erano state fortemente condizionate dalle misure anti Covid. E invece, ora si può fare praticamente tutto, anche se i dati dei contagi e dei ricoveri in ospedale sono entrambi in salita, dunque consiglierebbero ben altro.

L’immunologo

Che cosa possiamo fare, dopo due anni di lockdown e dure restrizioni, oggi e domani? Le norme dicono quasi tutto, i medici proprio no. Prima di esaminare le poche restrizioni ancora in vigore, però, è meglio prestare l’orecchio ai suggerimenti di chi, sul Covid, lavora tutti i giorni. «Non dico di sequestrare la gente a casa propria, come sta facendo la Cina», premette Stefano Del Giacco, 53 anni, immunologo dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari-Monserrato, «ma almeno tentiamo di usare il buonsenso, altrimenti sarà un dopo-Pasqua con tantissimi contagi e ospedali in crisi. Proprio come lo è stato il dopo-Natale». Del Giacco è confortato dalle persone in fila nelle farmacie: «Si sottopongono al tampone prima del pranzo di Pasqua con familiari e amici: si sa che l’antigenico dà falsi negativi, ma è pur sempre meglio di niente. Dopo due anni di lockdown e divieti, mi rendo conto che non possiamo chiedere alle persone di restare in clausura», conclude l’immunologo dell’Aou cagliaritana, «però almeno si rispettino le regole di prudenza, in particolare per l’utilizzo delle mascherine».

Le regole in vigore

Ed ecco, dunque, che cosa si può fare oggi e domani e cosa no, e sarà così fino al 30 aprile, con la premessa che Green pass e malattia da meno di sei mesi sono equivalenti. Il “rafforzato” si ha con tre dosi, oppure due da meno di 120 giorni. Niente pass né mascherina in bar e ristoranti all’aperto, ma pass rafforzato per feste e banchetti al chiuso. Stesso discorso in discoteche, cinema, teatri, centri culturali e ricreativi. Super Green pass per sport al chiuso: fatto o guardato dagli spalti. Pass base in bar e ristoranti al chiuso e per fare da pubblico di iniziative all’aperto, sportive e non. Su aerei, navi, treni, traghetti e pullman turistici è sufficiente il tampone, ma è obbligatoria la mascherina Ffp2: vale per trasporti, cinema, teatri, sale da concerto e palazzetti sportivi. Si entra senza pass in hotel e strutture ricettive (compresi i b&b), negozi, uffici pubblici, uffici postali e banche, con un’avvertenza: al chiuso è sempre obbligatoria la mascherina. Se si risulta positivi, sette giorni di isolamento obbligatori (dieci per i non vaccinati e per chi ha due dosi da oltre 120 giorni). I sintomatici devono sottoporsi al tampone tre giorni dopo la scomparsa dei sintomi. I “contatti stretti” di positivi devono fare l’autosorveglianza e indossare la Ffp2 al chiuso ovunque per dieci giorni. «E prudenza», fa appello Del Giacco: «Tanta prudenza».