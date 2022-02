Donne nel mirino tra violenza e misoginia 

Cagliari non sembra una città per donne. Tre si aggiungono alla lunga lista di chi ha subito violenza (una al mese nel 2021) negli ultimi tempi in città. Tre aggressioni consumate a distanza di venti giorni: quella di venerdì scorso in viale Trieste, vittima una diciottenne studentessa strattonata da un operaio che voleva costringerla a salire in auto con lui; quell’altra di Piazza del Carmine, pochi giorni prima, dove una sedicenne è stata palpeggiata da un uomo che si era avvicinato con la scusa di una sigaretta; e ancora, l’aggressione a una 21enne volontaria della Croce Rossa, “colpita” a Is Mirrionis mentre si recava alla mensa universitaria. Su tutte, poi, spicca il presunto stupro avvenuto tra l’11 e il 12 settembre dello scorso anno in un chiosco a Poetto: vittima una cagliaritana di 27 anni che davanti ai carabinieri ha denunciato il dolore e lo choc di quella notte. Un crescendo di violenza, insomma, che riaccende i fari sulla sicurezza.

I reati

Bisogna guardare da una prospettiva di genere per capire quanto sia sicura Cagliari per una donna. Che ci sia un problema, lo dicono i numeri ma lo ha confermato lo stesso sindaco Paolo Truzzu quando dieci giorni fa (nel vertice per l’ordine e la sicurezza richiesto al Prefetto) ha ottenuto la promessa di controlli maggiori da parte delle forze dell’ordine nelle zone più a rischio e nelle ore serali. Che sia il centro, la periferia o il Poetto, esistono luoghi meno sicuri di altri? «Il Poetto è una zona sicura dove, per esempio, non esiste malamovida», dice Francesco Marongiu, titolare del Fico d’India, alla Settima Fermata.

Problema a culturale

In generale, però, c'è un problema culturale, dicono tutti. «C’è un fatto grave», dice Anna Maria Busia, avvocata penalista. «Mentre stanno diminuendo altri reati, le violenze contro le donne se non crescono si mantengono comunque costanti. E questo è preoccupante», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Silvana Migoni, presidente di “Donne al Traguardo”, associazione che tutela le donne vittime di violenza. «Accade di frequente somministrare droghe e altre sostanze per poi consumare lo stupro», una eventualità che potrebbe anche essere all’origine dei fatti del Poetto. «Dal momento che ciò che viene fuori è solo la punta dell’iceberg, siamo convinti che le violenze siano superiori».