Donne e imprese: 40 milioni in ballo 

Per dare un supporto alle aziende “rosa” attive sul territorio nazionale, il Governo ha messo a disposizione 40 milioni di euro. Le risorse, che erano già indicate dalla Legge di bilancio 2021, sono relative al Fondo per il sostegno dell’imprenditorialità femminile, per il 2021 e il 2022, previsto dal decreto firmato dal ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con i ministeri dell’Economia e finanze e per le Pari opportunità e la famiglia. I fondi, in base a quanto stabilito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, potranno essere integrati con ulteriori 400 milioni.

Le donne nell’Isola

Secondo un dossier elaborato dall’Ufficio studi di Confartigianato imprese Sardegna, dove sono stati analizzati gli indicatori sul mondo delle donne imprenditrici, su dati di Infocamere, tra il 2019 e quest'anno, in Sardegna le titolari di impresa sono circa 39mila e, di queste, quasi 6mila hanno un'attività artigiana. Dal 2019 a oggi c'è stata una crescita complessiva dello 0,1% per tutte le realtà imprenditoriali femminili operative a livello regionale, mentre quelle del segmento artigiano, che rappresentano il 15,2% del totale, hanno avuto un aumento dello 0,3%. Tra queste ultime, i risultati più significativi li hanno ottenuti le realtà guidate da donne under 35 (657, +15,2%) e quelle amministrate da giovani straniere (235, +11,1%).

I fondi nazionali

Le risorse stanziate dal governo nazionale, secondo la presidente di Confartigianato Sardegna, Maria Amelia Lai, rappresentano «un provvedimento più che mai necessario, nonostante la grande capacità di resilienza, perché l’imprenditoria femminile ha molto sofferto le conseguenze economiche della crisi pandemica. Le misure del decreto - spiega - prevedono percorsi agevolati di accesso alle risorse economiche, la cui mancanza è uno dei principali fattori che ostacola le iniziative femminili, e possono stimolare la capacità imprenditoriale delle donne, anche di quelle che con la pandemia sono state espulse dal mercato del lavoro».

Protagonismo femminile

Lai ritiene che sia indispensabile «incentivare la partecipazione femminile all’attività d’impresa supportandone le competenze e la creatività per l’avvio di nuove iniziative economiche e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, è la strada giusta per una società più equa e inclusiva».