«Donne al centro delle imprese: solo così si riparte» 

«Generare, crescere, accudire e curare sono le attività che, con fatica e amore, accompagnano la vita di noi donne. Anche nella vita imprenditoriale rispettiamo gli stessi valori, abituate alla navigazione sempre incerta delle aziende», queste le parole con cui Rosi Sgaravatti, presidente di Aidda Sardegna, ha aperto il convegno, evidenziando che «tutti gli eventi del W20 sono un richiamo alla responsabilità per ogni donna e per ogni azienda affinché ciascuna azione sia sempre più mirata alla sostenibilità piena e consapevole dei valori ambientali e umani».

L’obiettivo dell’incontro era far conoscere le trasformazioni avviate dalle industrie femminili sarde che partendo dalla tradizione e dal rispetto del proprio territorio, hanno rivisto processi e prodotti nel segno della sostenibilità economica, ambientale e sociale. Come ha fatto, per esempio, Mariantonietta Urru che da Samugheo, con un piccolo telaio nella sua casa, ha perfezionato l’arte tessile. Trasformando così quello che era un hobby in una vera e propria azienda, e dando vita a collaborazioni internazionali con stilisti e designer.

Si sono date appuntamento davanti al nuraghe Arrubiu di Orroli e hanno parlato delle proprie esperienze nel mondo del lavoro, delle criticità, ma anche delle peculiarità. Dei passi fino a ora fatti, ma di quanti ancora ne restano da percorrere per arrivare a una cultura dell’equità. Sono le donne di Aidda Sardegna, l’associazione che nell’Isola registra 38 socie tra imprenditrici, donne manager e professioniste, che dando un’occupazione a circa 1300 dipendenti, arrivano a un fatturato complessivo pari a 1 miliardo e 300 mila euro.

Le storie

I programmi

La Woman20 è un piano contro gli stereotipi di genere attuato in tutti i paesi del G20 che vuole incrementare le piccole e medie imprese femminili e Aidda, la più antica associazione italiana di donne imprenditrici, nata 60 anni fa a Torino, ha in questo progetto il ruolo di Host Organization del W20 Italia 2021.

L’impegno

«Siamo cento delegate nei 20 paesi del G20», sottolinea Martina Rogato, portavoce W20, «il nostro obiettivo è analizzare quali sono le sfide della parità di genere. Le donne durante questa pandemia sono state le più colpite da un punto di vista occupazionale. Tante donne hanno perso il lavoro durante i mesi della pandemia. Un impatto gravissimo arrivato durante il blocco dei licenziamenti, ma questo è il grande paradosso italiano». Sono tante, infatti, le donne che hanno dovuto fare e fanno ancora le equilibriste, dividendosi tra il lavoro e la gestione della famiglia. «In un contesto dove non c’è la genitorialità condivisa, a parità lavorativa le donne sono quelle che ci rimettono di più sacrificando spesso il lavoro», aggiunge Rogato, «serve un supporto dello Stato e delle istituzioni locali perché creino quelle infrastrutture sociali necessarie alla gestione anche del lavoratore, ma contemporaneamente è indispensabile un cambiamento di tipo culturale, perché le leggi devono essere accompagnate dalla formazione e dalla cultura dell’equità».

I numeri

L’Aidda oggi è suddivisa in 13 delegazioni regionali e include 800 socie, che a loro volta contano circa 35mila dipendenti, rappresentando un fatturato superiore ai 12,5 miliardi di euro. «Le donne», aggiunge la presidente di Aidda, Antonella Giachetti, «oggi più che mai devono non solo avere pari opportunità, ma devono urgentemente portare il loro contributo alle scelte che incidono sulla trasformazione dei vecchi modelli, per avviare quei processi fondamentali ad affrontare le sfide globali contemporanee dell’umanità».

