Donne abusate, il pericolo è dentro casa 

È tempo di bilanci per il primo anno di attività del centro antiviolenza “Feminas” che opera nei distretti di Guspini e Sanluri. Un territorio (con 65 mila abitanti) dove la violenza sulle donne è ancora presente, con grandi numeri. Sono 50 i casi di richiesta d’aiuto pervenuti nel primo anno di attività del Cav, gestito dalla cooperativa Koinos e attivo dal settembre 2020. Si tratta di un numero importante, se paragonato ad altri contesti territoriali.

I luoghi

Un problema purtroppo frequente, in particolare tra le mura domestiche, dove si registrano la maggior parte delle richieste: sono state 23 le donne, coniugate o conviventi, vittime di questo tipo di violenza. Non mancano neanche le richieste da parte di donne nubili, separate, divorziate o vedove, che denotano una spiccata eterogeneità dell’utenza. La maggior parte delle vittime sono disoccupate (25) o svolgono lavori saltuari o all’interno di aziende di famiglia. Hanno fatto la scuola dell’obbligo ma non mancano le laureate. Il tipo di violenza subita è fisica e psicologica; ci sono parecchi casi di violenza sessuale, economica, stalking ma anche di “violenza assistita”, quella in cui i minori vivono il maltrattamento e le violenze sulle loro madri che, secondo la scienza, hanno gli stessi effetti del maltrattamento psicofisico diretto.

Le motivazioni

«Le donne che si presentano da noi hanno meditato a lungo prima di chiedere aiuto», racconta Valentina Sanna, coordinatrice del centro. Il violento tipo del territorioè il marito o compagno, o addirittura l’ex, fra i 31 e i 50 anni. La consapevolezza di avere un violento al proprio fianco avviene nel lungo periodo e le giustificazioni neganti delle vittime sono molteplici: «è stressato dal lavoro», «sta passando un brutto periodo», «anche io non faccio mai le cose perfettamente come desidera».

Gli ostacoli

«Non è facile sporgere denuncia, soprattutto quando si condivide lo spazio abitativo con chi abusa», specifica la coordinatrice. «Quando si agisce, le forze dell'ordine attivano il “codice rosso”, una procedura che snellisce la burocrazia, prevedendo l’assunzione di misure di tutela in tempi brevissimi», asserisce Sanna. Tra le donne più giovani e con maggiori strumenti culturali, la presenza di figli è la motivazione che porta a compiere questo passo: «Non voglio che mio figlio possa diventare come lui», dicono alcune. «Ogni donna deve avere la possibilità di uno spazio in cui poter essere supportata per cambiare la propria condizione e il centro antiviolenza Feminas, nel raggiungere questo obiettivo, si pone come luogo privilegiato», conclude Sanna.

