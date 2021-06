Donnarumma verso il Psg 

Visite mediche per Donnarumma. Lo dicono a Parigi, perché l'arrivo dell'ormai ex portiere del Milan al Psg sembra ormai fatto. Al punto che il giocatore sosterebbe le visite già nella settimana entrante quando, Figc permettendo, lo staff medico del club parigino dovrebbe sbarcare a Coverciano.

A questo punto il Paris dovrebbe porsi il problema Keylor Navas, portiere che ha ancora un contratto e non accetta il ruolo di riserva. Per risolverlo, e vista anche la giovanissima età del portiere della Nazionale, il Psg potrebbe cedere Donnarumma in prestito per uno o forse anche due anni, e la Roma si sarebbe già fatta avanti, perfino con una telefonata di Mourinho al diretto interessato, che però avrebbe declinato, almeno per ora, la proposta. Mou avrebbe contattato anche Xhaka, capitano della Svizzera, che considera un buon rinforzo per il centrocampo.

I movimenti

Nei prossimi giorni la dirigenza giallorossa incontrerà Pellegrini, per discutere del rinnovo del contratto. In Spagna scrivono che il giocatore avrebbe ricevuto una proposta dal Barcellona. Juventus e Barcellona si contendono un altro possibile protagonista di questi Europei: Depay. Ma gli spagnoli avrebbero problemi di budget ma in qualche store già si vende la maglia blaugrana con il nome dell'olandese, mentre i bianconeri prima di affondare il colpo devono capire cosa deciderà CR7. Secondo la stampa portoghese è sempre più probabile che rimanga alla Juve portando a termine il contratto che lo lega al club per un'altra stagione. Sempre dal Portogallo arrivano conferme sulla trattativa fra la Roma e Rui Patricio, che è l'alternativa a Donnarumma, mentre il Sassuolo avrebbe praticamente chiuso la trattativa con lo Sporting Lisbona (proprietario del cartellino) per il difensore Ivanildo Fernandes, cercato anche dalla Dinamo Kiev. Il Tottenham ha ufficializzato l'arrivo di Fabio Paratici come ds e a giorni dovrebbe arrivare l'annuncio del nuovo allenatore, che a meno di sorprese, sarà l'ex della Roma Paulo Fonseca. Intanto nasce la Lazio di Maurizio Sarri: Lotito e Tare sono già al lavoro per garantirgli un organico all'altezza. Per la difesa l'obiettivo è Hysaj, ma servirà anche un centrale da affiancare ad Acerbi. Il sogno è Jerome Boateng, svincolatosi dal Bayern Monaco, che però chiede troppo.

