Donna travolta nell’impatto 

Questa volta si è andati oltre lo scontro fra auto. Una vettura, dopo aver urtato contro un’altra, è infatti volata sul marciapiede: non solo ha buttato giù 8un cartello stradale ma, la cosa più grave, ha travolto una donna che passava proprio in quell’istante e che ha riportato un trauma cranico. Quello di ieri mattina è stato l’ennesimo incidente accaduto nell’incrocio pericolosissimo fra via Campania e via Marche, nel quartiere di Torangius. L’ultimo si era verificato appena una settimana fa.

Lo scontro

L’incidente è successo poco dopo le 11: una Fiat Panda, condotta da una settantenne oristanese, percorreva via Campania e si è scontrata con una Ford che arrivava da via Marche. Nell’impatto la Panda è carambolata sul marciapiede dove una sessantottenne oristanese stava passando. Quest’ultima è finita a terra, riportando un trauma cranico. Sul luogo dell’ennesimo scontro sono intervenuti i soccorritori: gli operatori del 118 hanno immediatamente prestato le prime cure alla donna ferita, che poi è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto a effettuare i rilievi dell’incidente. I conducenti delle due auto, per fortuno, non hanno riportato alcuna lesione.

Il Comune

Quello di ieri è l’ennesimo incidente verificato in un incrocio che registra numerosi scontri. Ecco perché ieri pomeriggio l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu col comandante della Polizia locale Gianni Uras e il sindaco Massimiliano Sanna sono andati sul luogo dello scontro. «Interverremo subito» promette Cuccu. «Con dossi strisce pedonali e il rifacimento della segnaletica. Valuteremo, inoltre, l’opportunità di rivedere la viabilità per Torangius e capire se esiste u modo per snellire il traffico».