Donna morta, indagato un medico 

C’è un indagato per il decesso dell’imprenditrice tedesca, Sabina Illbruck, avvenuto a Porto Cervo il 19 giugno. La Procura di Tempio procede nei confronti di un medico sardo, Mario Cosso, 58 anni, di Sassari. Stando alle indagini dei Carabinieri, Cosso ha prestato cure mediche alla vittima nelle ore immediatamente precedenti al decesso. I pm stanno verificando una circostanza che è poi il tema chiave dell'indagine. Al medico legale Ernesto Ferraro, consulente della Procura, è stato chiesto di accertare l'eventuale presenza di sostanze tossiche nell’organismo della persona deceduta, si parla di un farmaco che potrebbe essere stato somministrato erroneamente a Sabina Illbruck.

L’iscrizione del nome di Mario Cosso nel registro degli indagati della Procura di Tempio, è un atto dovuto. Le indagini sono in una fase embrionale e le contestazioni mosse dai pm (omicidio colposo) non sono minimamente consolidate. Cosso, difeso dall'avvocato Maurizio Serra, ha nominato un consulente di parte, il medico legale Francesco Serra.

Indagini a tutto campo

L’inchiesta non si ferma alla posizione di Cosso. Infatti la Procura di Tempio lavora su tutte le cure mediche prestate a Sabina Illbruck. L’imprenditrice tedesca, 61 anni, sorella del commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, Michael Illbruck, evidentemente era sottoposta a terapie per problemi di salute. Le indagini sono apertissime e non è escluso che il quadro accusatorio possa cambiare radicalmente, con l’iscrizione nel registro degli indagati di altri specialisti e l’uscita di scena di Cosso. L’unico dato certo è la volontà della famiglia dell’imprenditrice di avere un quadro completo di quanto avvenuto la mattina di sabato 19 giugno, in una delle ville del complesso Il Sestante, a Porto Cervo.

La denuncia degli Illbruck

I familiari dell’imprenditrice, assistiti dall’avvocato Lorenzo Soro, hanno depositato una dettagliata denuncia, destinata ai pm di Tempio. Inoltre hanno affidato al medico legale Alberto Chighine il compito di seguire tutte le attività peritali.

La Procura ha disposto anche l’acquisizione di documenti in diversi ospedali.

Il dottore

