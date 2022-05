Donna incinta investita dal trattore 

Investita dal trattore che tentava di manovrare, una donna di 41 anni è finita all’ospedale di Sassari in gravissime condizioni. L’incidente è accaduto a Santa Maria Coghinas, nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14, all’interno del cortile di un’abitazione privata di via Antonio Segni. Incinta, al quinto mese di gravidanza, la donna si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata, tenuta sotto osservazione dai medici che sperano di salvarle la vita insieme al bambino che porta in grembo.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, mentre il compagno della 41enne era impegnato a riparare un guasto meccanico del trattore, la donna a bordo del mezzo agricolo tentava di girare la chiave per cercare di riavviare il motore ma, per motivi ancora da chiarire, il veicolo ha subito uno scossone, è partito di scatto andando a sbattere violentemente contro il muro del cortile. Il movimento brusco del trattore ha fatto perdere l’equilibrio alla donna che, una volta scaraventata a terra, è stata travolta dal mezzo. Caduta su un fianco, è rimasta schiacciata dalla ruota, riportando gravi lesioni all’addome e al torace, oltre ad un grave trauma alla tibia e al ginocchio della gamba sinistra.

L’allarme

Immediato l’allarme, il compagno preoccupato ha spostato prontamente il trattore portando i primi soccorsi. Sul posto è sopraggiunto il personale sanitario del 118 che con l’elisoccorso ha trasportato la donna all’ospedale civile Santissima Annunziata dove si trova sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva. Il compagno, sotto shock, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Lamentava anche lui dolori alla gamba. Nell’emergenza sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Valledoria al comando di Sergio Pagliettini che effettuati i rilievi, dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.