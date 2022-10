Donati gli organi dell’imprenditore 

Il 25 settembre pioveva a dirotto. La trattoria Is Cubas, di cui Zanda era titolare con altri tre soci, era chiusa perché al piano superiore c’erano lavori di ampliamento. Qualcuno lo aveva avvertito di un’infiltrazione d’acqua dal solaio. Insieme a un socio si era precipitato a dare un’occhiata, forse per stendere un pezzo di nylon ed evitare che l’acqua penetrasse al piano terra. La dinamica dell’incidente non è chiara, ma sembrerebbe che Zanda abbia inciampato e sia caduto da un’altezza di tre metri battendo la testa. Inizialmente le condizioni non sembravano gravissime, anche perché l’uomo non ha perso conoscenza e ha pure scambiato qualche parola. Poi il trasferimento in elicottero a Nuoro. Le condizioni si sono aggravate e l’imprenditore ha perso la battaglia.

La tragedia coincide con la giornata nazionale dedicata alle vittime sul lavoro, ricordata ieri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha richiamato l’attenzione «su un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica. L’affermazione dei diritti sui luoghi di lavoro, primo quello alla vita, oltre che essere un termometro della vita civile, è un generatore di valore per la società, per i lavoratori, per le imprese».

Giorgio Zanda è morto a 48 anni sognando la sua nuova locanda ecosostenibile. La famiglia dell’imprenditore di Desulo, deceduto all’ospedale San Francesco di Nuoro 14 giorni dopo l’incidente avvenuto nel suo locale in ampliamento, ha espresso il consenso alla donazione degli organi. È stato possibile prelevare cuore, fegato e reni, destinati agli ospedali sardi e della Penisola. Già sabato sera, quando è stata dichiarata la morte cerebrale, il Centro regionale trapianti ha messo in moto la procedura. «È stato l’ultimo grande regalo che Giorgio ha voluto fare». Il sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis, ha commentato così la donazione degli organi autorizzata dalla famiglia di quello che definisce «un modello di positività e prospettiva».

Il messaggio di Mattarella

La tragedia

Il ricordo

«Quando qualcuno aveva bisogno di una mano amica - ha ricordato il sindaco - sperava di trovare Giorgio Zanda. Era voluto bene dappertutto: dove c’era un dissidio faceva da paciere. In tempi in cui non si pensa di investire, lui affrontava l’attività imprenditoriale con spirito combattivo. Gli piaceva offrire un servizio al paese ed era pronto a qualsiasi ora. Se un mezzo terminava il carburante, lui accorreva con la sua Panda 4x4. Con lui si spegne quella visione di positività e prospettiva. Giorgio era un pilastro della sua famiglia e dell’intera comunità».

